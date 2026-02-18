"Ca sĩ tỷ phú" Hà Phương hé lộ lý do 20 năm vắng bóng trong làng giải trí

Tối 16/2, cận kề thời khắc Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ, ca sĩ Hà Phương xuất hiện tại TPHCM trong một chương trình âm nhạc đánh dấu sự trở lại đặc biệt sau nhiều năm. Tại đây, nữ ca sĩ có những chia sẻ về quãng thời gian hơn hai thập kỷ gần như biến mất khỏi làng giải trí.

“Tôi dành phần lớn thời gian cho gia đình và việc chăm sóc các con. Khi con còn nhỏ, tôi gần như gác lại nhiều dự định nghệ thuật để ở bên con nhiều nhất có thể. Đến bây giờ, khi các con đã trưởng thành hơn, tôi mới thấy mình có thể yên tâm trở lại sân khấu”, cô chia sẻ.

Ca sĩ Hà Phương bên bố mẹ ruột (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo nữ ca sĩ, trong suốt nhiều năm, gia đình luôn là ưu tiên số một. Những ngày trong tuần, cô tự tay chăm sóc con cái, quán xuyến công việc, cuối tuần cố gắng giữ trọn cho những bữa cơm sum họp.

Khi ông xã bận rộn, cô càng ý thức rõ việc mình cần lùi lại phía sau ánh đèn sân khấu để gìn giữ tổ ấm. Chỉ đến khi các con lớn và tự lập hơn, nữ ca sĩ mới cho phép bản thân trở lại với âm nhạc - niềm đam mê đã theo cô từ những ngày đầu vào nghề.

“Chương trình âm nhạc lần này không chỉ là một đêm diễn, mà còn là dấu mốc tôi tự cho phép bản thân được trở về với âm nhạc, sau một chặng đường dài ưu tiên cho gia đình”, cô nói.

Đêm nhạc của Hà Phương hội tụ nhiều nghệ sĩ thân thiết (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mở màn đêm nhạc, nữ ca sĩ xuất hiện trong bộ váy trắng, được khán giả nhận xét vẫn giữ phong độ nhan sắc sau nhiều năm vắng bóng. Đêm diễn có sự tham dự của bố mẹ ruột Hà Phương - vợ chồng nhạc sĩ Trần Quang Hiển - tạo nên bầu không khí gia đình ấm áp.

Gia đình nhỏ của nữ ca sĩ không thể trực tiếp có mặt do các con đang đi học và ông xã bận việc riêng, song cô vẫn nhận được đoạn video chúc mừng từ các con như một nguồn động viên tinh thần.

Trong chương trình, ca sĩ Hà Phương hội ngộ nhiều đồng nghiệp thân thiết như ca sĩ Nguyễn Đức, ca sĩ Tuấn Hùng, diễn viên Trương Minh Cường, Đoàn Thanh Tài, ca sĩ Trần Sang…

Ở phần nhạc kịch còn có sự góp mặt của ca sĩ, diễn viên Thanh Duy. Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, chương trình còn dành một phần cho hoạt động thiện nguyện, trao lì xì và quà cho các em nhỏ mồ côi do đại dịch Covid-19.

Ca sĩ Hà Phương và ca sĩ Trần Sang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ thêm, Hà Phương cho biết quyết định trở về Việt Nam thực hiện đêm nhạc khiến cô trải qua nhiều đêm mất ngủ. Có những hôm cô cùng ê-kíp chỉnh sửa kịch bản, tập luyện đến 4-5h sáng. Ông xã lo lắng cho sức khỏe của vợ khi thấy cô thức khuya liên tục.

“Đây là lần trở lại rất đặc biệt nên tôi không cho phép mình làm qua loa. Tôi chỉ mong mọi thứ trọn vẹn để không phụ tình cảm của khán giả”, nữ ca sĩ nói.

Sau 2 thập kỷ lùi lại phía sau hào quang, sự trở lại của Hà Phương đánh dấu hành trình cân bằng giữa gia đình và đam mê. Đó là điều cô từng tạm gác để làm tròn vai người mẹ, người vợ trước khi trở về với âm nhạc.