Tài xế đóng cửa xe hút thuốc, đòi kiểm tra chuyên đề của CSGT

Ngày 16/2, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, Phòng cảnh sát giao thông (CSGT) đã ra quyết định xử phạt 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện của tài xế L.V.L. (SN 1979, trú tại tỉnh Thanh Hóa).

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 20h30 ngày 14/2, tổ tuần tra kiểm soát số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An làm nhiệm vụ tại khối Tây Hồ 1, phường Tây Hiếu (Nghệ An) dừng ô tô bán tải biển kiểm soát 37B-149.xx do tài xế L.V.L. điều khiển để kiểm tra.

Khi cảnh sát hình sự có mặt, tài xế L. mới chịu phối hợp để CSGT đo nồng độ cồn (Ảnh: Loan Cao).

Tổ công tác CSGT yêu cầu mở cửa kính để kiểm tra nồng độ cồn nhưng tài xế L. không chấp hành. Lực lượng làm nhiệm vụ tuyên truyền, thuyết phục, tuy nhiên nam tài xế ngồi trong xe hút thuốc, có thái độ thách thức và yêu cầu CSGT cho kiểm tra chuyên đề.

Chỉ khi tổ hình sự Công an phường Tây Hiếu có mặt, tài xế L.V.L. mới chịu xuống xe làm việc. CSGT thực hiện đo nồng độ cồn của tài xế cho ra kết quả 0,466mg/L khí thở (mức cao nhất).

Tài xế L. không ký vào biên bản vi phạm, yêu cầu lực lượng CSGT cho xem chuyên đề và yêu cầu viết một số nội dung không đúng vào mẫu biên bản vi phạm. Tổ công tác đã mời người làm chứng và lập biên bản về hành vi vi phạm của nam tài xế này.