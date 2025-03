U22 Việt Nam mạnh hơn thời HLV Troussier và sức bật từ cầu thủ Việt kiều

Ở SEA Games 32 năm 2023 trên đất Campuchia, đội tuyển U23 Việt Nam khi đó dừng bước ở bán kết, sau khi thua U23 Indonesia 2-3, trong một trận đấu mà chúng ta mắc nhiều lỗi ở khâu phòng ngự.

Đội hình của đội bóng trong tay HLV Philippe Troussier (người Pháp) khi đó bị đánh giá thiếu đồng đều. Hiện tại, đội bóng do HLV Kim Sang Sik (người Hàn Quốc) xây dựng đồng đều hơn, vẫn sử dụng một số gương mặt sáng giá từ thời ông Troussier, nhưng có tăng cường các cầu thủ phù hợp, cho những vị trí phù hợp.

Hai cầu thủ Việt kiều, người lo tấn công, người lo phòng ngự

Đội hình của U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33 năm 2025 được bổ sung hai cầu thủ Việt kiều, đó là tiền vệ Viktor Lê (Việt kiều Nga) và tiền vệ Andrej Nguyễn An Khánh (Việt kiều CH Séc). Trong số này, Viktor Lê thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, lo khâu phòng ngự từ xa, còn Nguyễn An Khánh đá ở vị trí tiền vệ tấn công.

Tiền vệ Việt kiều Viktor Lê (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Vị trí tiền vệ trung tâm cũng là một trong những vị trí yếu nhất của đội bóng đá nam Việt Nam ở kỳ SEA Games gần nhất tại Campuchia năm 2023. Khi đó, HLV Troussier dường như không chú trọng đến việc phòng ngự từ xa của đội nhà, khiến cho đội U23 Việt Nam tại đại hội thể thao Đông Nam Á trên đất Campuchia rất dễ bị đối thủ tấn công trực diện.

Với sự xuất hiện của Viktor Lê trước thềm SEA Games 33, nỗi lo này của đội tuyển U22 Việt Nam phần nào được vơi đi. Cầu thủ Việt kiều Nga này thi đấu ổn định trong màu áo CLB Hà Tĩnh trong thời gian gần đây. Viktor Lê tranh chấp tay đôi tốt, thi đấu điềm tĩnh, có tinh thần đồng đội cao, giúp ích rất nhiều cho các cầu thủ xung quanh mình.

Ở Viktor Lê có nét gì đấy khá giống với đàn anh Lương Xuân Trường ở chính CLB bóng đá Hà Tĩnh, thời điểm Xuân Trường còn ở đỉnh cao phong độ vài năm trước. Ngoài việc giỏi thu hồi bóng, Viktor Lê còn có những đường chuyền dài khá lợi hại, nhanh chóng thay đổi trạng thái của đội nhà từ phòng ngự sang tấn công.

Viktor Lê sở hữu thể hình khá (1m78), đây là yếu tố khá quan trọng đối với một cầu thủ thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, nơi thường xuyên phải đấu tay đôi với cầu thủ đối phương. Với Viktor Lê ở tuyến giữa, cộng thêm sự hỗ trợ của Nguyễn Thái Sơn, khu vực trung tâm hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 33 hứa hẹn sẽ chắc chắn hơn.

Trái ngược với Viktor Lê, cầu thủ Việt kiều còn lại có tên trong đội hình là Andrej Nguyễn An Khánh thi đấu ở vai trò tiền vệ tấn công. Đây là cầu thủ từng được gọi lên đội tuyển U22 Việt Nam dưới thời HLV Troussier. Tuy nhiên, thời điểm cách đây hai năm, Nguyễn An Khánh chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện để khoác áo các đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển U22 Việt Nam tập trung lần đầu trong năm 2025 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Giờ đây, cầu thủ này đã sẵn sàng. Nguyễn An Khánh đang thi đấu tại CH Séc, vị trí sở trường của cầu thủ này là tiền vệ cánh trái. Khi cần, anh có thể chơi nhô cao như một tiền đạo cánh, tạo nên uy lực cho các đợt tấn công biên của đội nhà.

Do Nguyễn An Khánh đang thi đấu ở nước ngoài, nên việc theo dõi phong độ của cầu thủ này bị gián đoạn. Người hâm mộ bóng đá trong nước cũng như HLV Kim Sang Sik phải chờ xem sự thể hiện của Nguyễn An Khánh trong những ngày tới, mới có đánh giá đầy đủ về cầu thủ Việt kiều CH Séc.

Dù sao, vị trí tiền vệ tấn công mà Nguyễn An Khánh đang đảm nhận không phải là vị trí đáng báo động của đội tuyển U22 Việt Nam. Trong lứa tuổi 22, bóng đá Việt Nam đang có hai tiền vệ tấn công rất hay, đó là Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel) và Nguyễn Văn Trường.

Hai cầu thủ vừa nêu đều giàu kỹ thuật và giàu kinh nghiệm thi đấu tại V-League cũng như trên đấu trường quốc tế, họ đủ sức gánh vác trọng trách dẫn dắt hàng tấn công của đội bóng trong tay HLV Kim Sang Sik.

Khắc phục được điểm yếu về thể hình

Một yếu tố rất quan trọng khác của đội tuyển U22 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik so với đội bóng từng được dẫn dắt bởi HLV Philippe Troussier, đó là thể hình của các cầu thủ dưới thời HLV Kim Sang Sik đã khác hẳn.

U22 Việt Nam hiện đã cải thiện được yếu tố thể hình (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Về mặt này, cựu Phó chủ tịch chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm bình luận: "Thời HLV Troussier còn cầm quân, nhiều lúc tôi thắc mắc những cầu thủ phòng ngự có thể hình tốt của bóng đá Việt Nam đâu cả rồi?"

"Đành rằng chúng ta vẫn không thể to cao bằng các đội bóng quốc tế, nhưng nếu có thêm các trung vệ có thể hình tốt, sự chênh lệch về chiều cao giữa cầu thủ phòng ngự của các đội tuyển Việt Nam so với cầu thủ tấn công của đối thủ sẽ được giảm đi. Điều đó sẽ tăng khả năng phòng ngự bóng bổng cho các đội tuyển Việt Nam", ông Lâm nói thêm.

Thực tế, dưới thời HLV Troussier, các đội tuyển Việt Nam rất thường hay thua trong những tình huống bóng bổng, các pha bóng cố định. Hiện tại, đội U22 Việt Nam của HLV Kim Sang Sik đã khác hẳn.

Trong thành phần đội tuyển U22 Việt Nam hiện nay có các trung vệ cao lớn gồm Nguyễn Hiểu Minh (PVF-CAND, 1m84), Lê Văn Hà (Hà Nội FC, 1m84), Phạm Lý Đức (HAGL, anh đủ điều kiện khoác áo đội tuyển U22 Việt Nam, tạm thời được tăng cường cho đội tuyển quốc gia, anh cao 1m82).

Ngoài ra, thủ môn số một trong lứa tuổi 22 hiện này là Trần Trung Kiên (HAGL) cao 1m91. Nếu hàng thủ của đội tuyển Việt Nam có đầy đủ những cầu thủ này, chúng ta không hề ngán các pha bóng bổng từ phía các đội bóng quốc tế.

Chưa hết, ở tuyến trên, Nguyễn Văn Trường (1m82), Bùi Vĩ Hào (1m81) và Nguyễn Đình Bắc (1m80) cũng không phải là cầu thủ quá bất lợi về mặt thể hình. Những cầu thủ này có thể giúp cho đội bóng của HLV Kim Sang Sik có nhiều phương án hơn trong các pha tấn công bóng bổng, điều ít thấy dưới thời HLV Troussier.

Bổ sung những điều còn thiếu

Về lý thuyết, nhân sự của đội tuyển U22 Việt Nam hướng về SEA Games 33 đã có sự hài hòa đáng kể giữa chất kỹ thuật (Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Bùi Vĩ Hào, Nguyễn An Khánh), với chất "thép", khả năng va chạm tốt (Viktor Lê, Phạm Lý Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Mạnh Hưng). Giờ là lúc tích lũy thêm kinh nghiệm và bản lĩnh.

Chân sút trong lứa tuổi 22 là Bùi Vĩ Hào (15) tiến bộ đáng kể khi được khoác áo đội tuyển quốc gia (Ảnh: Thành Đông).

Giải đấu tứ hùng quốc tế tại Trung Quốc trong những ngày tới sẽ là nơi các cầu thủ trẻ tích lũy điều này. Điểm yếu nhất của đội U22 Việt Nam trước đây là phòng ngự bóng bổng, chúng ta sẽ được rèn luyện điều đó, trước các đối thủ thiện chiến nhất về bóng bổng ở châu Á gồm U22 Hàn Quốc, Trung Quốc và Uzbekistan.

Các cầu thủ cũng sẽ có thêm kinh nghiệm trận mạc từ những trận đấu với các đối thủ rất mạnh vừa nêu. Thậm chí, so với việc U22 Thái Lan thi đấu tại Doha Cup cùng thời điểm, gặp Croatia, UAE và chủ nhà Qatar, các đối thủ của U22 Việt Nam tại giải tứ hùng ở Giang Tô (Trung Quốc) không hề thua kém.

Một nhóm cầu thủ khác tạm thời không khoác áo đội U22 Việt Nam, được rèn luyện trực tiếp ở đội tuyển quốc gia tại vòng loại Asian Cup 2027 trong tháng 3, gồm Bùi Vĩ Hào, Trần Trung Kiên, Phạm Lý Đức, Khuất Văn Khang và Nguyễn Thái Sơn.

Với những cầu thủ được kèm cặp ở đội tuyển quốc gia, cựu HLV đội tuyển U23 Việt Nam, ông Hoàng Anh Tuấn từng bình luận: "Trước các đối thủ như Lào hay Nepal ở vòng loại Asian Cup, thật ra các cầu thủ trong lứa tuổi 22 hoàn toàn có thể thi đấu tốt".

"Việc các cầu thủ trẻ như Vĩ Hào, Trung Kiên, Khuất Văn Khang được đá bên cạnh các đàn anh sẽ giúp cho họ tiến bộ rất nhanh. Tôi cho rằng thế hệ cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam hướng đến SEA Games 33 là thế hệ cầu thủ có tiềm năng, rất đồng đều, họ được chuẩn bị kỹ từ các giải U19 và U23 châu Á ở hai năm 2023 và 2024. Cơ hội thành công của họ không hề nhỏ", ông Tuấn nhận xét thêm.