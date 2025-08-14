Xác định đối thủ tiếp theo của đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam

Trong trận đấu phân hạng 17-24 diễn ra tối 13/8, thuộc giải bóng chuyền U21 nữ thế giới 2025, tại Indonesia, U21 Chile thắng U21 Mexico 3-0.

Kết quả này đưa đội U21 Chile vào trận đấu phân hạng 17-20, gặp đội tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam. Trận đấu này diễn ra ngày 15/8.

Đội tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam đã biết đối thủ ở trận phân hạng 17 - 20 (Ảnh: FIVB).

Trước đó, đội tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam lẽ ra được tham dự vòng 1/8 (giành cho 16 đội xuất sắc nhất giải). Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng chuyền quốc tế (FIVB) đã bất ngờ hủy kết quả của 4 trong 5 trận đấu của U21 Việt Nam tại vòng bảng với lý do Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã sử dụng một vận động viên không đủ điều kiện thi đấu tại giải đấu.

Sự cố này khiến đội tuyển U21 nữ Việt Nam bị loại khỏi vòng 1/8, rơi xuống vòng phân hạng từ hạng 17 trở xuống. Chiều 13/8, đội tuyển U21 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U21 Ai Cập với tỷ số 3-1. Nếu vượt qua U21 Chile vào ngày 15/8 tới đây, đội tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận phân hạng 17-18.

Về phía đội U21 nữ Chile, nền bóng chuyền của nước này không quá mạnh. Riêng đội tuyển nữ quốc gia Chile xếp hạng 55 thế giới, chưa phải là đối thủ không thể vượt qua với các đại diện của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Dù mất suất vào vòng 1/8 nhưng các vận động viên bóng chuyền U21 Việt Nam vẫn đang chiến đấu kiên cường, quyết không chùn bước trước nghịch cảnh.