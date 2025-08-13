Phản ứng của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam sau án phạt với đội U21 nữ

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam khẳng định đã gửi đầy đủ hồ sơ, giấy tờ của toàn bộ VĐV tham dự giải theo đúng yêu cầu và điều lệ của FIVB trước khi giải bắt đầu. Việc FIVB tiến hành kiểm tra và đưa ra quyết định trên là trường hợp chưa từng xảy ra trong lịch sử các giải đấu thuộc hệ thống bóng chuyền thế giới.

Trong ngày hôm nay, đội tuyển U21 Việt Nam có hai cầu thủ không được ra sân, trong đó một người đã được phép trở lại thi đấu ở trận tranh hạng diễn ra vào ngày 13/8, còn người còn lại là trường hợp liên quan đến thông báo chính thức mới nhất từ FIVB.

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam khẳng định sẽ làm việc rõ ràng để đòi lại quyền lợi cho đội U21 nữ Việt Nam (Ảnh: World Volleyball).

Toàn bộ thông tin này được FIVB gửi tới Liên đoàn và đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam trong cuộc họp bắt đầu lúc 21h30 tối 12/8, trước khi thông báo chính thức được ban hành ngay trong đêm.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, với sự hỗ trợ của các luật sư, đã và đang tích cực hoàn thiện hồ sơ, chứng cứ để làm việc với FIVB nhằm bảo vệ quyền lợi cho VĐV.

Như đã thông tin, vào tối 12/8, FIVB đã phát đi thông báo liên quan đến sự cố của đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam tại giải vô địch U21 thế giới 2025 tổ chức ở Indonesia.

Theo FIVB, quá trình điều tra được tiến hành sau khi xuất hiện lo ngại rằng Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã đưa một VĐV không đủ điều kiện thi đấu vào danh sách đội tuyển quốc gia U21 tham dự giải.

"Sau khi có những lo ngại về việc Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đưa một cầu thủ không đủ điều kiện vào đội tuyển U21 Việt Nam tham dự giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 tại Indonesia, FIVB đã tiến hành điều tra theo quy định.

Cuộc điều tra kết luận rằng cầu thủ được đề cập không đủ điều kiện theo Điều 12.2 của Quy định kỷ luật FIVB 2023", thông báo của FIVB đưa ra vào tối 12/8.

Cũng theo thông báo này, dựa vào Điều 13.5.2 của Quy chế giải đấu và Điều 14.4 của Quy chế Kỷ luật, Tiểu ban Kỷ luật FIVB ra phán quyết hủy bỏ các trận đấu của tuyển bóng chuyền U21 Việt Nam mà VĐV không đủ điều kiện tham dự, đồng thời VĐV này cũng bị loại khỏi giải ngay lập tức.

Ngoài ra, Tiểu ban Kỷ luật FIVB sẽ chuyển hồ sơ đến Hội đồng Kỷ luật FIVB để đánh giá thêm về các hình phạt tiềm ẩn có thể áp dụng ngoài giải đấu. Tại thời điểm đó, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và VĐV sẽ được mời cung cấp quan điểm bằng văn bản. FIVB không bình luận thêm về vấn đề này trong khi giải đấu vẫn đang diễn ra.