Sân Lạch Tray lập kỷ lục khán giả, báo Đông Nam Á hết lời ca ngợi

Trận đấu diễn ra trên sân Lạch Tray (Hải Phòng), với sự chứng kiến của 25.000 khán giả. Đây là con số hiếm gặp đối với một trận đấu bóng đá nữ, thuộc một giải đấu khu vực.

Trang ASEAN Football chuyên viết về bóng đá Đông Nam Á lên tiếng: “25.000 khán giả đã có mặt trên sân Lạch Tray tại Hải Phòng, để cổ vũ cho trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam gặp Thái Lan, trong khuôn khổ vòng bảng giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2025”.

25.000 khán giả có mặt trên sân Lạch Tray tối 12/8, khi đội tuyển nữ Việt Nam gặp Thái Lan (Ảnh: VFF).

“Đây là trận đấu bóng đá nữ có lượng người xem đông nhất tại Đông Nam Á trong suốt 20 năm qua”, trang ASEAN Football viết thêm.

Cũng theo trang thông tin này, kỷ lục trước đó về lượng khán giả trong một trận bóng đá nữ Đông Nam Á, cũng xuất hiện trên sân cỏ Việt Nam xuất hiện trên sân Lạch Tray tại Hải Phòng

Trang ASEAN Football chia sẻ: “Kỷ lục trước đó liên quan đến số khán giả cũng xuất hiện tại sân Lạch Tray. Đó là trận chung kết SEA Games 22 năm 2003, khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam gặp Myanmar”.

“30.000 khán giả đã xuất hiện trên sân trong trận đấu ngày hôm đó. Những người hâm mộ Việt Nam đã tạo ra bầu không khí không thể nào quên”, vẫn là những dòng được viết trên trang ASEAN Football.

Sân Lạch Tray (Hải Phòng) nắm giữ các kỷ lục về lượng khán giả xem các trận bóng đá nữ tại Đông Nam Á, qua những giai đoạn khác nhau (Ảnh: VFF).

Chính HLV Mai Đức Chung sau trận thắng 1-0 của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trước Thái Lan tối qua, đã bày tỏ cảm xúc về sân Lạch Tray: “Con số 25.000 khán giả khiến tôi nhớ lại trận chung kết nội dung bóng đá nữ ở SEA Games 22 năm 2003, cũng trên sân Lạch Tray (Hải Phòng)”.

“Sự cổ vũ của các cổ động viên (CĐV) tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi, giúp toàn đội tự tin. Tôi hy vọng ở những trận đấu tiếp theo của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, khán giả tiếp tục đến sân đông hơn nữa”, HLV Mai Đức Chung nói thêm.

Trong khi đó, tờ Siam Sport của Thái Lan cho biết: “Sân Lạch Tray là nơi diễn ra các trận bán kết và trận chung kết của giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á năm nay”.

“Đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Thái Lan đã cùng nhau góp mặt ở bán kết. Riêng đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan (nhì bảng A) sẽ gặp đội đứng đầu bảng B trên sân Lạch Tray, vào ngày 16/8”, Siam Sport thông tin thêm.

Theo thông báo từ phía VFF vào hôm nay (13/8), vé xem các trận bán kết giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, trên sân Lạch Tray (Hải Phòng) sẽ được mở bán vào lúc 9h ngày 14/8, qua kênh trực tuyến.

Vé được bán với hai mức giá gồm 100.000 đồng/vé và 200.000 đồng/vé, tùy theo khu vực khán đài. Đây là mức giá vé vừa túi tiền với người hâm mộ.