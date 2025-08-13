CĐV Đông Nam Á tiếc khi kết quả của U21 bóng chuyền nữ Việt Nam bị hủy bỏ

"Nếu đã có sự nghi ngờ, họ nên thực hiện việc kiểm tra trước giải đấu chứ không phải giữa chừng, để công sức của mỗi người không uổng phí.

Tôi cảm thấy tội cho những vận động viên (VĐV) bị ảnh hưởng bởi vấn đề này mặc dù họ không liên quan gì đến nó", tài khoản Jhing Steve Adlam đến từ Philippines bày tỏ trên trang Volleytrails về việc FIVB ra án phạt với bóng chuyền Việt Nam tối 12/8.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam vẫn thi đấu đầy quyết tâm trước tuyển Ai Cập sau sự cố bị hủy kết quả tại giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới diễn ra tại Indonesia (Ảnh: FIVB).

Như báo Dân trí đã đưa tin, tại giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới đang diễn ra tại Indonesia, đội tuyển nữ U21 Việt Nam đã gặp sự cố vào tối 12/8 khi FIVB bất ngờ hủy kết quả 4 trận đấu do cho rằng Việt Nam đã sử dụng một VĐV không đủ điều kiện thi đấu.

"Sau khi có những lo ngại về việc Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) đưa một VĐV không đủ điều kiện vào đội tuyển U21 quốc gia tham dự giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 tại Indonesia, FIVB đã tiến hành điều tra theo quy định của mình. Cuộc điều tra kết luận rằng VĐv nói trên không đủ điều kiện theo Điều 12.2 của Quy định kỷ luật FIVB năm 2023", thông báo của FIVB trong đêm 12/8 cho biết.

Trên cơ sở điều 12.2, Ban tổ chức đã quyết định hủy các chiến thắng của U21 Việt Nam trước U21 Indonesia, U21 Canada, U21 Serbia và cả trận thua U21 Argentina, buộc U21 Việt Nam phải nhận kết quả thua 0-3 (25-0, 25-0, 25-0) trong cả 4 trận đấu. Riêng trận đấu với U21 Puerto Rico vào chiều 12/8 được giữ nguyên kết quả (3-1).

Chưa dừng lại đó, nếu không chứng minh được sự trong sạch của mình, VFV còn đối diện án phạt tiền 30.000 CHF (khoảng 977 triệu đồng) cho mỗi VĐV không đủ điều kiện, thậm chí bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn tối đa 2 năm.

Sự cố của bóng chuyền Việt Nam đã làm dấy lên tranh cãi từ người hâm mộ bóng chuyền ở Đông Nam Á. Nhiều CĐV bày tỏ sự lo lắng và nuối tiếc cho những nỗ lực của đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam.

"Các bạn nên nhớ, nếu VĐV bị phát hiện sử dụng chất kích thích, toàn đội sẽ không bị hủy kết quả nhưng VĐV sẽ bị đình chỉ cá nhân. Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam bị hủy toàn bộ kết quả trận đấu, cho thấy vấn đề nghiêm trọng hơn.

Chưa biết đúng sai thế nào nên chưa thể kết luận vì FIVB vẫn đang chờ VFV cung cấp hồ sơ. Các VĐV không có lỗi trong việc này, giờ là trách nhiệm của VFV để chứng minh sự trong sạch", tài khoản Tawat Chaiwon của Thái Lan bày tỏ.

"Tôi nghĩ rằng Liên đoàn bóng chuyền của mỗi nước phải có trách nhiệm xác minh và kiểm tra VĐV của mình đủ điều kiện thi đấu. Họ không thể đẩy trách nhiệm cho Liên đoàn bóng đá thế giới làm việc đó. Nếu họ cố tình lập lờ hay gian lận thì họ phải chịu trách nhiệm.

Cuối cùng thiệt hại lớn nhất là các VĐV trong sạch, họ đã rất nỗ lực ở giải đấu nhưng phải nhận một cái kết đắng", tài khoản Cheann Cua đến từ Indonesia bình luận.

"Việt Nam đang làm thủ tục kháng cáo và tôi hy vọng mọi việc sẽ được sáng tỏ hơn trong ít giờ tới. Phải thừa nhận các VĐV của Việt Nam thi đấu rất hay, bởi không dễ gì mà họ giành chiến thắng 4 trong 5 trận vừa qua", tài khoản Kwan Nathanael thể hiện quan điểm riêng của mình.

"Tuyển nữ U21 Việt Nam dù gặp sự cố nhưng họ vẫn thể hiện tinh thần thi đấu tuyệt vời khi đang dẫn trước đội tuyển Ai Cập hai set đấu đầu tiên trong chiều nay (13/8). Bóng chuyền Việt Nam mạnh cả tập thể chứ không chỉ một vài cá nhân", tài khoản Jayke Anthony khẳng định.