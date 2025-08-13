Báo Thái Lan bình luận khi đội nhà thất bại trước tuyển nữ Việt Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Thái Lan

Trong lượt trận cuối cùng vòng bảng giải bóng đá nữ Đông Nam Á, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Thái Lan. Với kết quả này, đoàn quân HLV Mai Đức Chung đã giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng A khi có trọn vẹn 9 điểm sau 3 trận.

Đội tuyển nữ Việt Nam thêm một lần đánh bại Thái Lan (Ảnh: FA Thailand).

Đáng chú ý, trong 10 năm qua, Thái Lan không thể giành chiến thắng trước đội tuyển nữ Việt Nam. Thất bại này càng khiến cho nỗi đau của người Thái thêm dài.

Bình luận về kết quả trận đấu này, tờ Siam Sport viết: “Đội tuyển nữ Việt Nam xếp thứ 37 trên bảng xếp hạng FIFA, còn Thái Lan xếp thứ 53. Dù có vé đi tiếp nhưng đội tuyển nữ Thái Lan vẫn tung ra sân đội hình mạnh nhất.

Tuy nhiên, “Voi chiến” vẫn không thể phá dớp trước đội tuyển nữ Việt Nam. Bàn thắng duy nhất của Thu Thảo ở phút 37 đã giúp đội chủ nhà giành chiến thắng. Kết quả này cũng giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành ngôi đầu bảng từ Thái Lan”.

Một tờ báo khác của Thái Lan là Thairath viết: “Chaba Kaew (biệt danh của đội tuyển nữ Thái Lan đã không thể khuất phục được chủ nhà Việt Nam. Trận thua sít sao với tỷ số 0-1 trước đội tuyển Việt Nam đã khiến Thái Lan mất ngôi đầu bảng. Đoàn quân HLV Futoshi Ikeda phải đụng độ với đội đầu bảng B ở trận bán kết”.

Tờ PPTV khẳng định đội tuyển nữ Thái Lan vẫn sử dụng đội hình chính với quyết tâm giành chiến thắng trước đội tuyển nữ Việt Nam. Tuy nhiên, “Voi chiến” một lần nữa nếm trái đắng khi đụng độ với “Những chiến binh sao vàng”. Họ cho rằng điều an ủi với đội tuyển nữ Thái Lan là vẫn có vé đi tiếp ngay cả khi thất bại.

Đội tuyển nữ Việt Nam xuất sắc giành trọn vẹn 9 điểm sau 3 trận ở vòng bảng (Ảnh: Tuấn Bảo).

Tờ Bangkok News bình luận: “Đội tuyển nữ Thái Lan buộc phải chấp nhận về nhì ở bảng A khi một lần nữa chịu khuất phục trước đội tuyển nữ Việt Nam. Xem ra bóng đá nữ Thái Lan vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng sau khi không thể giành vé tham dự giải bóng đá nữ châu Á”.

Loạt trận cuối bảng B sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 13/8. Trong đó, U23 nữ Australia đối đầu với Timor Leste, còn Philippines chạm trán với Myanmar. Trước lượt trận cuối, đội tuyển nữ Myanmar tạm dẫn đầu bảng với 6 điểm. U23 nữ Australia và Philippines có cùng 3 điểm. Kịch bản 3 đội ở bảng đấu này có cùng 6 điểm hoàn toàn có thể xảy ra. Khi ấy, hiệu số đối đầu sẽ được xét tới để xác định thứ hạng.

Với ngôi đầu bảng A, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đụng độ với đội nhì bảng B ở vòng bán kết, còn Thái Lan chạm trán với đội nhất bảng B.