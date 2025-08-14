Báo Đông Nam Á khen nỗ lực vượt khó của đội bóng chuyền nữ U21 Việt Nam

Sau trận thắng 3-1 của đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam trước Ai Cập chiều 13/8, trang CNN Indonesia viết: “Đội tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi vượt qua Ai Cập tại Giải vô địch nữ U21 thế giới, cho dù họ mất một vận động viên (VĐV) do bị cấm thi đấu ở trận đấu vừa nêu”.

“Trong trận đấu với U21 Ai Cập, đội tuyển U21 nữ Việt Nam vẫn giữ được sức mạnh. Đáng chú ý, chỉ có một VĐV của đội U21 Việt Nam hiện bị đình chỉ thi đấu, người còn lại đã đủ điều kiện được Liên đoàn Bóng chuyền Quốc tế (FIVB) cho phép vào sân”, CNN Indonesia thông tin thêm.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam đánh bại Ai Cập ở trận phân hạng 17-24 (Ảnh: FIVB).

Trước đó, đội tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam giành vị trí nhì bảng và có suất vào vòng đấu loại trực tiếp giải bóng chuyền nữ U21 thế giới. Tuy nhiên, FIVB bất ngờ ra phán quyết hủy kết quả 4 trong tổng số 5 trận đấu của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh. Điều đó khiến đội U21 nữ Việt Nam rơi xuống cuối bảng, bị loại khỏi vòng 1/8 tại giải đấu đang diễn ra ở Indonesia.

Dù vậy, đội bóng chuyền nữ U21 Việt Nam vẫn thi đấu rất nỗ lực trong trận đấu phân hạng 17-24 và giành chiến thắng trước U21 Ai Cập sau 4 set.

FIVB không nêu cụ thể vi phạm về việc sử dụng nhân sự ở U21 Việt Nam. Tuy nhiên, trang CNN Indonesia phỏng đoán đó là vấn đề liên quan tới mẫu xét nghiệm của vận động viên Việt Nam.

“FIVB ban đầu không nêu tên các VĐV bị lấy mẫu máu mà mẫu nước tiểu, nhưng giới chuyên môn và một số cơ quan truyền thông quốc tế phát hiện ra có hai người vắng mặt trong trận đấu giữa đội tuyển nữ U21 Việt Nam gặp Puerto Rico. Còn hiện tại, sau khi việc xét nghiệm hoàn tất, chỉ có một người trong số hai người này bị cấm thi đấu tại giải năm nay”, CNN Indonesia nhấn mạnh.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam vẫn thi đấu rất nỗ lực, bất chấp nghịch cảnh (Ảnh: FIVB).

Trong khi đó, tờ Siam Sport của Thái Lan bình luận: “Việc FIVB đưa ra án phạt với đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam, gây chấn động cho làng bóng chuyền toàn thế giới”.

“Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam bị phạt hủy bỏ kết quả các trận đấu mà những cầu thủ bị nghi ngờ vi phạm hiện diện ở trên sân. Sự việc diễn ra tại giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025.

Phía Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) phủ nhận những cáo buộc trên một số tờ báo quốc tế. VFV cho biết FIVB chỉ yêu cầu bổ sung hồ sơ của các VĐV có liên quan”, vẫn là những dòng được viết trên tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan.

Cũng theo tờ Siam Sport: “VFV và các VĐV có liên quan vẫn còn cơ hội, cung cấp các văn bản giúp sáng tỏ hơn về họ, quá trình này có thể kéo dài đến sau giải vô địch nữ U21 thế giới 2025”.

Vượt qua những khó khăn, đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam đánh bại Ai Cập ở trận phân hạng 17-24. Đoàn quân của HLV Nguyễn Trọng Linh sẽ tiếp tục thi đấu với U21 Chile, phân hạng 17-20. Trận đấu này diễn ra ngày 15/8.