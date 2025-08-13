Báo Indonesia bình luận khi bóng chuyền nữ Việt Nam chiến thắng sau án phạt

Như đã biết, FIVB cho rằng đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam đã sử dụng hai cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu. Do đó, họ đã hủy bỏ kết quả 4 trận đấu của đội bóng có sự xuất hiện của hai vận động viên (VĐV) này.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vượt qua nghịch cảnh để giành chiến thắng trước Ai Cập (Ảnh: FIVB).

Điều đó khiến đội bóng của HLV Nguyễn Trọng Linh bị đẩy từ vị trí nhì bảng xuống cuối bảng. Thay vì lọt vào vòng 1/8, chúng ta đã gặp Ai Cập ở để xác định thứ hạng từ 17-24. Trong trận đấu diễn ra vào chiều nay, đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Ai Cập với tỷ số 3-1. Với kết quả này, chúng ta sẽ đối đầu với đội thắng ở trận gặp Chile và Mexico ở vòng đấu sau (tranh hạng 17-20).

Chiến thắng của đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam đã nhận được sự quan tâm lớn từ báo chí Indonesia. Tờ CNN Indonesia có bài viết: “Không có cầu thủ nào bị loại, đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại Ai Cập”.

Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: “Đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi giành chiến thắng trước Ai Cập, mặc dù không có VĐV nào bị FIVB loại.

Phương Quỳnh đủ điều kiện ra sân trong trận đấu với Ai Cập (Ảnh: FIVB).

Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 (25-16, 26-24, 22-25, 25-20). Đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ bước vào trận tranh hạng 17-20. Trong chiến thắng này, đội bóng chuyền Việt Nam vẫn tung Phương Quỳnh ra sân, còn Đặng Thị Hồng không có tên trong danh sách đăng ký.

Trước đó, FIVB tuyên bố đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam không đủ điều kiện lọt vào vòng 1/8 dù có nhiều điểm hơn so với Indonesia. Quyết định này được đưa ra khi FIVB xác định đội bóng này sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu.

FIVB không nêu tên cầu thủ Việt Nam không đủ điều kiện nhưng trong trận đấu với Puerto Rico, có hai cầu thủ của đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam không góp mặt là Phương Quỳnh và Đặng Thị Hồng. Sau khi xét nghiệm, chỉ có Phương Quỳnh ra sân, còn Đặng Thị Hồng tiếp tục vắng mặt”.

Tờ Antara News bình luận: “Phương Quỳnh vẫn ra sân thi đấu trong trận đấu giữa đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam và Ai Cập diễn ra vào chiều nay tại trận tranh hạng 17-24 giải U21 bóng chuyền thế giới diễn ra ở Surabaya (Đông Java).

Trước đó, Phương Quỳnh bị nghi ngờ khi phải đi kiểm tra. Tuy nhiên, cô vẫn đủ điều kiện thi đấu trước Ai Cập. Vì sử dụng cầu thủ không hợp lệ, đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam đã bị hủy bỏ kết quả ở 4 trận đấu gặp Indonesia, Argentina, Canada và Serbia ở vòng bảng.

FIVB không nêu rõ cầu thủ Việt Nam vi phạm sau khi kiểm tra nhiễm sắc thể. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã gửi đơn kháng cao lên FIVB khi hủy kết quả của đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam”.