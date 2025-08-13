Son Heung Min gây sốt lớn, sắp phá sâu kỷ lục của Lionel Messi

Son Heung Min đã lập kỷ lục khi trở thành cầu thủ có mức phí chuyển nhượng cao nhất lịch sử giải Nhà nghề Mỹ (MLS) với 26 triệu USD. Cầu thủ này mới ra mắt Los Angeles FC (LAFC) trong trận đấu với Chicago Fire vào sáng 10/8 vừa qua.

Son Heung Min tạo ra cơn sốt lớn ở Mỹ (Ảnh: Getty).

Dù chỉ ra sân 30 phút nhưng tiền đạo người Hàn Quốc đã đặt dấu ấn khi mang về quả phạt đền giúp LAFC hòa 2-2 trước Chicago Fire trên sân khách.

Ngay cả khi chưa ra sân nhiều, Son Heung Min đã tạo ra sức hút cực lớn ở Mỹ. Theo thông báo của LAFC, áo đấu số 7 của tiền đạo này luôn ở trạng thái “cháy hàng” trong những ngày qua. Thậm chí, ngay cả áo đấu dự trữ của CLB từ năm 2024 cũng được bán sạch.

Hãng sản xuất áo đấu của LAFC đã in ra với số lượng rất lớn áo đấu của Son Heung Min nhưng không đáp ứng được nhu cầu từ người hâm mộ.

Hiện tại, Messi nắm giữ kỷ lục về số lượng áo đấu bán ra trong một tháng với 500.000 chiếc sau khi cập bến Inter Miami. Thế nhưng, theo ước tính của Front Office Sports, Son Heung Min có thể giúp LAFC tiêu thụ 1,5 triệu áo trong tháng này.

Áo đấu của Son Heung Min in ra không kịp bán (Ảnh: Getty).

Điều đó nhờ vào sự ủng hộ lớn của hơn 300.000 người Hàn Quốc đang sinh sống tại Los Angeles. Nhà báo Favian Renkel thừa nhận: “Nhu cầu sở hữu áo đấu của Son Heung Min tăng chóng mặt. Đây là điều chưa từng thấy trong lịch sử LAFC.

Dù LAFC sở hữu nhiều tên tuổi hàng đầu như Olivier Giroud, Hugo Lloris, Gareth Bale, Giorgio Chiellini, Carlos Vela nhưng không một ai tạo ra hiệu ứng lớn như Son Heung Min”.

Cơn sốt Son Heung Min khiến giá vé các trận đấu của LAFC tăng vọt. Theo báo giới Mỹ, giá vé trận đấu giữa LAFC và San Diego FC vào ngày 1/9 sẽ tăng từ 300 USD lên tới 1.500 USD. Trong khi đó, tài khoản Instagram của LAFC đã cán mốc 1 triệu người theo dõi sau khi CLB chiêu mộ Son Heung Min.