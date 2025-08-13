Tuyển nữ Việt Nam gặp U23 nữ Australia, Thái Lan đối đầu Myanmar ở bán kết

Tuyển nữ Philippines bị Myanmar cầm hòa 1-1

Trên sân Lạch Tray (Hải Phòng), tuyển nữ Myanmar đã chơi đầy bản lĩnh trước Philippines. Trong bối cảnh bị ép sân dồn dập, Myanmar vẫn chơi khôn ngoan và vượt lên dẫn trước 1-0 sau quả 11m thành công của Win Theing Tun ở phút 34.

Tuyển nữ Philippines chơi bế tắc ở khoảng thời gian còn lại, khi các tiền đạo phối hợp rời rạc và thiếu ăn ý. Dù Mathelus gỡ hòa 1-1 ở phút 71, Philippines không thể có thêm bàn thắng để ngược dòng chiến thắng và chấp nhận phải chia điểm.

U23 nữ Australia thắng Timor Leste 9-0

Ở trận đấu cùng giờ trên sân Việt Trì (Phú Thọ), U23 nữ Australia giành chiến thắng 9-0 trước tuyển nữ Timor Leste. Kết thúc bảng B giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, Myanmar dẫn đầu với 7 điểm, các vị trí tiếp theo thuộc về U23 nữ Australia (6 điểm), Philippines (4 điểm) và Timor Leste (0 điểm).

Tuyển nữ Philippines chia tay giải đấu đầy thất vọng và họ trở thành cựu vô địch Đông Nam Á. Ở vòng bán kết diễn ra vào ngày 16/8 trên sân Lạch Tray (Hải Phòng), Myanmar đối đầu Thái Lan vào lúc 16h còn tuyển nữ Việt Nam gặp U23 Australia vào lúc 20h.