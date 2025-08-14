8 quy tắc thiết kế giúp căn nhà trở nên thú vị hơn

Đừng cố bắt đồ nội thất phải đồng bộ hoàn toàn

Bộ ghế sofa, bàn cà phê và kệ TV đồng bộ một cách chính xác từng là chuẩn mực của giới thiết kế nội thất. Nhưng ngày nay, cách bố trí nội thất kiểu này chỉ khiến căn phòng giống như phòng trưng bày sản phẩm xuất hiện trong một cuốn catalog.

Thay vào đó, bạn hãy tư duy phối đồ nội thất như phối trang phục: Kết hợp chất liệu, hình dáng và màu sắc khác nhau. Ví dụ, một chiếc sofa hiện đại có thể đi kèm bàn gỗ mộc và đèn trang trí uốn cong đầy nghệ thuật.

Điều quan trọng là bạn cần tìm một điểm kết nối chung, đó có thể là tông màu, chất liệu hoặc hình khối. Cách bố trí nội thất linh hoạt giúp không gian căn nhà sinh động mà vẫn hài hòa.

Không phải phòng khách nào cũng cần TV

Bạn có thực sự cần TV ở phòng khách hay chỉ vì đây là cách bài trí phổ biến? Nếu bạn hiếm khi xem TV, hãy thử biến lò sưởi, giá sách hoặc một cánh cửa sổ lớn trở thành tâm điểm phòng khách. Một góc trò chuyện ấm cúng sẽ dễ chịu hơn nhiều so với việc ngồi đối diện màn hình TV bất động.

Nếu bạn vẫn yêu thích TV, hãy bố trí sao cho thoải mái. Bạn nên lắp đặt TV ngang tầm mắt khi ngồi, chọn khoảng cách hợp lý. Ngày nay, những mẫu TV dạng khung tranh là lựa chọn thú vị. Chúng vừa là thiết bị điện tử vừa là món đồ trang trí độc đáo.

Đừng đẩy hết nội thất sát tường

Nhiều người lầm tưởng rằng dồn hết đồ nội thất về tường sẽ nới rộng không gian. Thực tế, cách bố trí này lại vô tình tạo ra khoảng trống nhàm chán ở giữa căn phòng. Bạn có thể hình dung cảm giác này tương tự không khí trong một buổi tiệc và ai cũng đứng nép vào góc phòng.

Thay vì thế, bạn hãy thử bố trí nội thất theo cụm nhóm gần nhau để để tạo không gian trò chuyện thân mật. Với phòng khách dài hoặc rộng, đừng để ghế bành nép sát tường, bạn nên hãy đặt chúng vào gần trung tâm để tăng sự kết nối.

Thử pha trộn phong cách thiết kế

Ai nói bạn chỉ được chọn một phong cách duy nhất cho cả căn nhà? Việc kết hợp các phong cách với nhau như Scandinavian, cổ điển hay tối giản một cách có chủ ý lại chính là bí quyết tạo nên không gian sống độc đáo.

Pha trộn các phong cách thiết kế giúp căn nhà trở nên độc đáo hơn (Ảnh: Decorilla).

Ví dụ, bạn hoàn toàn có thể kết hợp sofa cổ điển với bàn trà hiện đại hoặc trải một tấm thảm Ba Tư dưới ghế sofa đơn giản. Bạn cần lưu ý điểm liên kết về chất liệu giữa các phong cách, từ đó sự hòa trộn sẽ trở nên hợp lý và thú vị.

Đừng dùng màu trung tính cho cả căn nhà

Những không gian toàn màu trung tính như beige, xám nhạt từng được xem là sang trọng. Nhưng sự thật là chúng dễ biến ngôi nhà trở nên nhạt nhẽo, vô vị.

Hãy giữ màu trung tính làm nền, nhưng bạn cần thêm chất liệu, độ tương phản và điểm nhấn. Bạn có thể dùng gối trang trí màu vàng mù tạt, ghế sofa màu xanh olive hay thêm một vài chi tiết đen nhám để khuấy động bức tranh màu dịu nhẹ sẵn có.

Không phải mọi bức tường đều cần treo tranh

Lỗi phổ biến nhất là mọi người thường cố gắng lấp đầy mọi khoảng tường trống bằng tranh ảnh. Hậu quả là không gian căn nhà trở nên rối rắm và mất đi điểm nhấn.

Thay vào đó, bạn nên hãy chọn một hoặc hai mảng tường để trưng bày nghệ thuật với tranh khổ lớn hoặc một bộ sưu tập được chọn lọc kỹ. Ngoài ra, bạn cũng có thể trưng bày món đồ có tính điêu khắc, nghệ thuật như thảm treo tường, gương, đèn gắn tường. Một thiết kế nội thất đẹp là khi căn nhà có những khoảng nghỉ giúp những khu vực khác nổi bật hơn.

Ưu tiên sự thoải mái hơn vẻ ngoài

Một chiếc ghế trông như tác phẩm nghệ thuật sẽ chẳng có ích gì nếu bạn chỉ ngồi ở đó được 30 giây. Vì vậy, bạn hãy đặt yếu tố công năng lên hàng đầu khi lựa chọn sofa phòng khách. Đừng để nội thất chỉ phục vụ cho việc chụp ảnh sống ảo. Nội thất cần phục vụ đời sống hàng ngày. Vì thế, bạn cần nhớ nguyên tắc: Đẹp là tốt, nhưng thoải mái mới là lâu dài.

Không phải phòng khách nào cũng cần bàn trà

Bàn trà, bàn cà phê là món đồ đồ nội thất chuẩn chỉ theo lối thiết kế cổ điển. Nhưng nếu bạn sống trong căn hộ nhỏ, có con nhỏ hoặc muốn không gian linh hoạt hơn, hãy mạnh dạn bỏ qua món đồ này.

Thay vào đó, bạn có thể sử dụng bàn trà phụ di động vừa tiết kiệm diện tích, vừa tạo cảm giác nhẹ nhàng. Thiết kế nội thất tốt là thiết kế phù hợp với nhu cầu thực tế thay vì cứng nhắc áp dụng mọi nguyên tắc đã được đưa ra.