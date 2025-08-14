Hè không điện thoại, học thêm, cậu bé Hà Nội đạp xe 1.700km du lịch 19 tỉnh

Hành trình bền bỉ của cậu bé 12 tuổi

Suốt gần 2 tháng hè, đều đặn mỗi ngày, cứ 5h30 cậu bé Hà Khoa (12 tuổi, ở Hà Nội) lại tỉnh giấc ở mỗi một căn phòng khác nhau, tại một địa phương khác nhau. 30 phút sau khi thức giấc, ăn sáng, Hà Khoa bắt đầu hành trình du lịch bằng xe đạp trợ lực cùng mẹ.

Tổng cộng cậu bé đã đi qua 19 tỉnh thành, tổng quãng đường đi là 1.700km. Nhìn sự khác biệt về tuổi so với những con số về thời gian, quãng đường… nhiều người không khỏi bất ngờ và dành lời ngợi khen cho sự bền bỉ của cậu bé nhỏ tuổi.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, mẹ của Hà Khoa - chị Hà Phương (37 tuổi, ở Khâm Thiên, Hà Nội) cho biết, chuyến đi kéo dài gần 2 tháng, từ 5/6 đến 30/7.

Mẹ con chị Hà Phương có chuyến đạp xe qua 19 tỉnh thành trong gần 2 tháng hè.

Chị Phương vốn là một cô giáo dạy trẻ đặc biệt. Bản thân từng tham gia các hoạt động trải nghiệm nên chị mong muốn có một hành trình dài để mẹ con đồng hành cùng nhau.

Người mẹ cũng đặc biệt coi trọng việc phát triển kỹ năng toàn diện cho con trong các môi trường khác nhau nên nảy ra ý tưởng về chuyến đi.

“Khoa thường tiếp xúc nhiều với máy tính vì học đàn, tiếng Anh và lập trình đều là học trực tuyến. Chính vì vậy, hè tôi muốn dứt con khỏi các thiết bị công nghệ, dành thời gian cho thiên nhiên", chị chia sẻ.

Hà Khoa không phải là cậu bé quá yêu vận động, thể thao. Song cậu thường tò mò với mọi thứ, khi được kích thích, cậu hào hứng tham gia. "Tôi thông báo sẽ đi xuyên Việt, ưu tiên cung đường biển vì Khoa thích bơi và hải sản. Điều đó khiến con vô cùng hào hứng”, chị Phương kể.

Mẹ con chị Phương dành khá nhiều thời gian để chuẩn bị cho chuyến đi này. Chị rèn luyện thể lực bằng cách đưa con đi leo núi, đạp xe. Ba tháng trước chuyến đi, Hà Khoa tự đạp xe một mình đến trường, quãng đường cả đi và về khoảng hơn 10km. Những ngày đầu, vợ chồng chị thường đi thay nhau giám sát trên đường đi nhưng sau đó, con chủ động việc di chuyển mỗi ngày.

Đầu tháng 6, khi con trai được nghỉ hè, chị Phương và con bắt đầu chuyến du lịch thú vị. Chị chọn xe đạp trợ lực là phương tiện di chuyển. Đây là dòng xe đạp có tích hợp động cơ để hỗ trợ người điều khiển khi đạp xe. Xe đạp loại này nhẹ nhàng, ít tốn sức hơn. Xe có chức năng chạy điện toàn bộ, nhưng suốt chuyến đi, cậu bé lựa chọn đạp xe 100%, thay vì dùng chức năng chạy điện.

Hà Khoa check-in cung đường biển.

Phương tiện là xe đạp trợ lực, giúp giảm bớt sức lực cho cậu bé 12 tuổi, nhưng vẫn đòi hỏi sự kiên trì. Trước những ý kiến tranh cãi, chi Phương cho rằng: "Du lịch là để trải nghiệm, không phải hành xác. Chúng tôi không đặt mục tiêu thành tích, chỉ muốn cảm nhận thiên nhiên và xung quanh nên chọn xe trợ lực thay vì xe truyền thống".

Thay vì bắt đầu từ Hà Nội, chị Phương chọn xuất phát từ Cần Thơ. Đầu tháng 6, người mẹ gửi 2 chiếc xe đạp vào Cần Thơ rồi di chuyển bằng máy bay vào và bắt đầu hành trình đạp xe tới An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, TPHCM, men cung đường ven biển Hồ Cốc, Kê Gà, Nha Trang, Vũng Rô, Tuy Hòa ra Huế.

Ở mỗi địa phương, hai mẹ con lại cùng nhau đến những địa điểm du lịch nổi tiếng, khám phá văn hóa ẩm thực, gặp gỡ người quen, bạn bè và thậm chí cả những người xa lạ.

Những ngày đầu, cậu bé không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi nhưng khi sức bền được tăng lên, lại được khám phá nhiều cảnh đẹp và đón nhận những điều thú vị, Khoa dần hứng khởi hơn.

“Con không còn hỏi mẹ sắp đến điểm dừng chưa. Thay vào đó, tôi phải chủ động hỏi con xem đã mệt chưa để nghỉ”, chị Phương nói.

Không phải giàu mới đi được

Trong gần 2 tháng, trừ những ngày nghỉ ngơi, thăm người thân, mỗi ngày Hà Khoa đạp xe 50-60km. Cậu bé thường thức dậy lúc 5h30 để vệ sinh cá nhân, ăn sáng; 6h xuất phát, đạp xe đến khoảng 8-9h sẽ nghỉ. Buổi chiều hai mẹ con bắt đầu hành trình từ khoảng 15h đến 18-19h sẽ nghỉ.

Khi hành trình của cậu bé 12 tuổi được chia sẻ rộng rãi, nhiều người bày tỏ sự cảm phục hai mẹ con. Không ít người ao ước có được những chuyến đi thú vị như vậy để con rời xa điện thoại, tivi.

Song cũng có những ý kiến bày tỏ sự lo ngại cho rằng, hành trình này quá vất vả với một đứa trẻ 12 tuổi, đó là chưa kể đến việc phải “tiêu tốn nhiều thời gian và chi phí” nên phải “giàu mới đi được”.

Cậu bé có nhiều trải nghiệm thú vị trong mùa hè.

Chị Phương cho biết, thực tế không như nhiều người suy nghĩ. Là một người mẹ chị đương nhiên sẽ lựa chọn những gì tốt nhất và phù hợp với con nhất. Trong năm học, do cả mẹ và con đều bận rộn với công việc, học tập nên ít thời gian dành cho nhau. Chuyến đi là quãng thời gian để mẹ con gần gũi và hiểu nhau hơn, quan tâm nhiều đến cảm xúc của người kia.

Riêng với Hà Khoa, cậu bé rèn được thêm về tính kỷ luật và kiên trì. Việc hoàn thành số kilomet hay đạp xe đúng điểm đến giúp Hà Khoa hiểu được rằng, khi đã đặt mục tiêu mỗi người cần cố gắng đến cùng.

Thời tiết nắng nóng khiến hai mẹ con phải nghiên cứu kỹ lịch trình.

Tâm sự về chuyến đi, Hà Khoa chia sẻ với mẹ rằng, cậu bé thích nhất kỷ niệm ở miền Tây, nơi có những con người đôn hậu, hiếu khách. Khoa cũng ấn tượng với khung cảnh tuyệt đẹp khi đi từ Vĩnh Hy sang Cam Ranh, cậu cũng lần đầu biết thế nào là “bão cát” khi đi qua đồi cát Mũi Dinh, Ninh Thuận (nay là Khánh Hòa), gió thổi mạnh, cát nóng hầm hập…

Điều đặc biệt, Khoa được gặp gỡ mỗi con người ở mỗi vùng đất, khi thì là những bạn nhỏ cùng tuổi nhưng có hoàn cảnh gia đình khó khăn, khi thì là những người lạ vô tư giúp đỡ mẹ con cậu sửa xe mà không lấy một đồng tiền công… Đổi lại, họ dành cho mẹ con những chai nước, những lời động viên trên hành trình thú vị nhưng cũng lắm gian nan.

Di chuyển giữa mùa hè nắng nóng, đôi khi chị Hà Phương cũng cảm thấy nản lòng. Có những ngày vừa dắt xe ra khỏi khách sạn đi được 2-3km thì mưa như trút nước khiến họ phải quay lại.

“Đó là hôm tới hầm Thủ Thiêm, trời mưa rất to. Lúc này có người hô lớn, hầm sắp ngập nước. Mẹ con tôi không biết xử lý ra sao, 2 mẹ con đành gọi xe tải đến chở xe đạp về khách sạn. Những lúc ấy, chính con lại là người động viên để tôi tiếp tục hành trình”, chị Phương kể.

Cuối hành trình hai mẹ con dừng chân ở Quảng Trị.

Gần cuối tháng 7, hai mẹ con chị Phương đã di chuyển tới Huế. Nhìn lại quãng đường hiển thị trên đồng hồ thông minh là 1.700km, người mẹ quyết định kết thúc hành trình. Chị gửi xe về Hà Nội sau đó cùng con tới Nghĩa trang Trường Sơn tại Quảng Trị để tri ân những thế hệ cha anh nhân Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, rồi sau đó di chuyển bằng xe khách về Thủ đô.

Chị Phương cho biết, chuyến đi của chị được sự đồng hành, cổ vũ của gia đình. Vợ chồng chị có 3 con, con gái lớn học lớp 11 mong muốn hè được đi làm thêm, con trai thứ hai học lớp 9 nên ở nhà ôn thi và nghỉ ngơi, Hà Khoa muốn đi khám phá nên theo mẹ đạp xe. Dịp hè, vợ chồng chị cho các con được lựa chọn hoạt động của mình trong sự kiểm soát của bố mẹ.

Tình cảm mẹ con thêm gắn bó sau chuyến đi.

Nhìn lại chuyến đi, hai mẹ con chị Phương tự nhận thấy đã thu về vô số điều bổ ích. Người mẹ tích lũy được nhiều kinh nghiệm giúp ích cho quá trình giảng dạy trẻ đặc biệt, xây dựng các bài giảng về phát triển kỹ năng cho trẻ dựa trên môi trường thực tế.

Từ câu chuyện của mình, chị Phương muốn truyền đi thông điệp: Mỗi phụ huynh hãy cố gắng dành thời gian cho con nhiều hơn, hướng dẫn con nhiều hơn về các kỹ năng ở môi trường xã hội bởi điều này rất tốt cho sự phát triển của trẻ.

Ảnh: Hà Phương