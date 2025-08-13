FIVB ra án phạt với bóng chuyền Việt Nam: Quá bất ngờ và đột ngột!

Ở trận đấu cuối cùng vòng bảng với Puerto Rico vào sáng qua (12/8), đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam không tung ra sân hai vận động viên (VĐV) trụ cột là Phương Quỳnh và Đặng Thị Hồng. Tới chiều cùng ngày, tờ Thairath của Thái Lan đã đưa tin hai VĐV của Việt Nam đã bị đưa đi xét nghiệm nhiễm sắc thể.

Đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam bất ngờ nhận án phạt quá chóng vánh (Ảnh: Volleyball World).

Chính điều này khiến cho hai VĐV của Việt Nam không thể góp mặt trong trận đấu với Puerto Rico. Trước thông tin trên, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã lên tiếng phủ nhận khi cho rằng hai VĐV phải đi lấy mẫu máu và nước tiểu. Việc kiểm tra là ngẫu nhiên theo quy định giải của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB).

Ngoài ra, FIVB yêu cầu Việt Nam cung cấp bổ sung giấy tờ khai sinh của hai VĐV này. Điều này khiến cho VFV cảm thấy bất ngờ vì các giấy tờ đã được gửi từ trước giải.

Trong cả ngày hôm qua, FIVB không đăng tải bất kỳ thông tin nào liên quan tới việc kiểm tra của hai VĐV Việt Nam.

Tuy nhiên, tới 21h, FIVB đột ngột cập nhật lịch thi đấu khác hoàn toàn so với kết quả được cập nhật. Theo đó, đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam bất ngờ bị đẩy xuống nhánh dưới và đối đầu với Ai Cập để tranh vị trí từ 17-24.

Điều này khiến cho không ít người hâm mộ cảm thấy hoang mang. Bởi lẽ, đáng ra, nếu giữ nguyên vị trí cũ, đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đụng độ với đội xếp thứ ba bảng C là Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng 1/8.

Điều đáng nói, sau đó, FIVB lại xóa hoàn toàn lịch thi đấu và tiếp tục không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Nhưng bất ngờ tới nửa đêm, cơ quan quản lý bóng chuyền bất ngờ thông báo xử phát, hủy kết quả trong 4 trận đấu của đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam có sự tham gia 2 VĐV Phương Quỳnh và Đặng Thị Hồng vì không đủ điều kiện thi đấu.

FIVB không nêu rõ vì sao họ không đủ điều kiện, mà chỉ trích dẫn điều 12.2 được ban hành từ năm 2023: “Nếu một đội tuyển đăng ký một hoặc nhiều VĐV không đủ điều kiện thi đấu theo quy định của FIVB thì sẽ bị xử phạt bằng cách loại cầu thủ này khỏi giải đấu, hủy bỏ kết quả của các trận đấu mà VĐV đó tham gia, phạt tiền Liên đoàn bóng chuyền có liên quan 30.000 CHF (tương đương 37.000 USD) cho mỗi cầu thủ không đủ điều kiện, đình chỉ hoạt động của Liên đoàn, đội bóng hoặc các quan chức liên quan trong thời hạn tối đa 2 năm”.

Đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam đang trên đường làm nên lịch sử ở giải thế giới nhưng lại chịu án phạt (Ảnh: FIVB).

FIVB khẳng định không bình luận thêm về án phạt này. Họ sẽ đợi đơn khiếu nại bằng văn bản của đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam và các VĐV liên quan, trước khi đưa ra án phạt bổ sung sau giải đấu.

Theo nhiều người, FIVB đã đưa ra án phạt quá bất ngờ và đột ngột. Ngay cả Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cũng lâm vào thế bị động và vô cùng bất ngờ khi nhận án phạt “từ trời trên rơi xuống”.

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) thông tin: "Chúng tôi tuân thủ các quy định của FIVB về thủ tục đăng ký VĐV cũng như nộp đầy đủ hồ sơ VĐV cho FIVB trước giải đấu. Hồ sơ này đã được FIVB xem xét và chấp thuận, cho phép các VĐV tham gia thi đấu.

Tuy nhiên, quyết định về VĐV không đủ điều kiện thi đấu của FIVB được đưa ra dựa trên yêu cầu bổ sung hồ sơ và một số điều kiện đối với VĐV trong ngày 12/8. Đây là các điều kiện chưa từng được quy định trước đây đối với các VĐV của đội tuyển Việt Nam".

Trong khi đó, phía Indonesia cũng không “chuẩn bị tâm lý” để nhận vé đi tiếp. HLV trưởng của đội U21 bóng chuyền nữ Indonesia, Marcos Sugiyama, cho biết: “Tôi chưa từng nghe tới án phạt như vậy trước đây. Nhưng đây cũng không phải là công việc của chúng tôi. Nếu như đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam bị loại, chúng tôi cần phải tập trung chuẩn bị cho các trận đấu ở vòng 1/8.

Đội U21 bóng chuyền nữ Indonesia có thể gặp bất kỳ đối thủ nào. Quyết định cuối cùng thuộc về FIVB. Còn ở thời điểm này, chúng tôi chỉ tập trung vào quá trình hồi phục của các cầu thủ. Một vài gương mặt của đội bóng đang chấn thương”.

Vụ việc này sẽ còn “nóng” tới sau giải đấu, khi FIVB chính thức tiếp cận đơn khiếu nại của VFV cũng như hai VĐV Việt Nam.

Đây là lần đầu Việt Nam dự giải bóng chuyền U21 nữ thế giới. Đáng ra, chúng ta đã có thành tích đáng khen ngợi khi về nhì bảng A với thành tích thắng 4, thua 1. Tuy nhiên, giờ đây, đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ phải thi đấu ở nhánh dưới. Điều quan trọng, VFV cần chứng minh sự trong sạch để tránh ảnh hưởng tới uy tín của bóng chuyền Việt Nam trong tương lai.