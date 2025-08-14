Hamas sẵn sàng rút lực lượng khỏi Dải Gaza

Các tòa nhà bị phá hủy do xung đột tại Rafah, Dải Gaza (Ảnh: Reuters).

Kênh truyền hình Al Arabiya đưa tin ngày 13/8, phái đoàn Hamas tại Cairo đã trao cho các nhà trung gian Ai Cập đề xuất về một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng ở Dải Gaza.

“Hamas bày tỏ sẵn sàng rút lực lượng để đổi lấy việc Israel rút quân về các địa điểm đã thỏa thuận và tái khẳng định cam kết bảo vệ tính mạng con tin”, nguồn tin cho biết.

Nguồn tin cũng nói thêm rằng Hamas “yêu cầu một thỏa thuận bằng văn bản với Israel” trong đó có bảo đảm quốc tế rằng Israel sẽ từ bỏ kế hoạch kiểm soát Gaza và không nối lại các hành động thù địch.

Các nguồn tin cũng cho hay Ai Cập đang xây dựng lộ trình cho một thỏa thuận toàn diện về Gaza, dự kiến triển khai trước cuối tháng 8.

Kênh truyền hình Al-Qahera al-Ekhbariya của Ai Cập dẫn một nguồn tin cho biết phái đoàn Hamas đã gặp lãnh đạo tình báo Ai Cập Hassan Rashind tại Cairo để bày tỏ ý định nối lại các cuộc đàm phán ngừng bắn sớm nhất có thể. Theo nguồn tin này, các cuộc tham vấn ở Cairo tập trung vào phương án đạt được một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 60 ngày.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh nội các Israel vừa phê chuẩn kế hoạch kiểm soát hoàn toàn thành phố Gaza, trung tâm đô thị lớn nhất ở Dải Gaza.

Israel hiện chưa bình luận về các điều kiện rút quân của Hamas.