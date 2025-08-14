Học sinh, sinh viên TPHCM đóng bảo hiểm y tế với 2 mức khác nhau

Ngày 13/8, Bảo hiểm xã hội TPHCM đã có thông báo số 751/TB-BHXH về mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp kể từ ngày 1/7/2025.

Theo đó, mức đóng BHYT học sinh, sinh viên ở TPHCM được chia thành 2 nhóm khác nhau.

Thứ nhất là học sinh, sinh viên đang học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Dương và TPHCM trước khi sáp nhập.

Nhóm này hiện đang áp dụng mức hỗ trợ 50% từ ngân sách nhà nước theo Nghị định số 188/2025/NĐ-CP.

Như vậy, số tiền đóng BHYT của học sinh, sinh viên nhóm này bằng: Mức tham chiếu x 4.5% x 50% x số tháng tham gia (Mức tham chiếu từ ngày 1/7/2025 là 2.340.000 đồng).

Cụ thể mức đóng như sau:

Thứ hai là học sinh, sinh viên đang học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước khi sáp nhập.

Ngoài ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng BHYT theo Nghị định số 188/2025/NĐ-CP, học sinh, sinh viên nhóm này tiếp tục được hỗ trợ thêm 20% kinh phí cấp thẻ BHYT theo Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (áp dụng đến ngày 31/12/2025).

Như vậy, số tiền đóng BHYT của học sinh, sinh viên nhóm này bằng: Mức tham chiếu x 4.5% x 30% x số tháng tham gia (Mức tham chiếu từ ngày 1/7/2025 là 2.340.000 đồng).

Cụ thể mức đóng như sau:

BHXH TPHCM hướng dẫn: “Trong trường hợp các cơ sở giáo dục và đào tạo áp dụng mức đóng BHYT được hỗ trợ 70% để thực hiện thu BHYT học sinh, sinh viên theo năm học 2025-2026 thì khi có sự thay đổi, điều chỉnh tỷ lệ hỗ trợ thêm theo Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND, các cơ sở giáo dục và đào tạo phải thu nộp bổ sung (nếu có), đảm bảo đóng BHYT học sinh, sinh viên đầy đủ”.

“Từ ngày 1/1/2026, BHXH Thành phố sẽ có hướng dẫn tiếp tục hoặc tạm ngừng thực hiện chính sách hỗ trợ thêm 20% kinh phí cấp thẻ BHYT học sinh, sinh viên theo Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND”, BHXH TPHCM cho biết thêm.

Trước đó, trong buổi làm việc với lãnh đạo TPHCM, BHXH Thành phố thông tin bất cập tỉnh Bình Dương cũ và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ đã sáp nhập vào TPHCM và vận hành theo mô hình chính quyền 2 cấp nhưng chính sách hỗ trợ BHYT thì vẫn áp dụng theo 3 khu vực.

Nguyên nhân là chính sách hỗ trợ BHYT tại từng địa bàn được áp dụng căn cứ vào các nghị quyết của HĐND 3 tỉnh, thành phố trước đây ban hành.

Do đó, BHXH TPHCM đã đề xuất chính quyền TPHCM nên có chính sách hỗ trợ thống nhất trên toàn địa bàn thành phố theo địa giới hành chính mới.

Để đảm bảo quyền lợi cho người dân, BHXH Thành phố đề nghị lấy chính sách hỗ trợ cao nhất của 3 tỉnh thành cũ làm căn cứ xây dựng Nghị quyết mới về việc ngân sách địa phương hỗ trợ chi phí mua BHYT cho người dân TPHCM.