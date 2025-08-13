Báo Đông Nam Á phản ứng về việc U21 bóng chuyền nữ Việt Nam bị hủy kết quả

Đêm qua, Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) đã đưa ra lệnh cấm với đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam vì sử dụng vận động viên (VĐV) không đủ điều kiện thi đấu. Điều đó khiến cho đội bóng của HLV Nguyễn Trọng Linh bị xử thua 4 trận và chỉ được giữ nguyên kết quả thắng Puerto Rico.

Đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam bị hủy kết quả 4 trận đấu ở vòng bảng (Ảnh: VOLLEYBALL WORLD).

Với án phạt này, đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam đã rơi từ vị trí nhì bảng xuống cuối bảng và không còn cơ hội tiến sâu ở giải đấu. Đây là điều hết sức đáng tiếc với bóng chuyền Việt Nam.

Bình luận về án phạt của FIVB với đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam bị hủy kết quả, tờ Siam Sport (Thái Lan) giật tít: “Chấn động thế giới! Đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam bị hủy kết quả vì vận động viên không vượt qua được bài kiểm tra nhiễm sắc thể”.

Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: “Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) đã công bố kết quả điều tra, xác định hai tuyển thủ U21 bóng chuyền nữ Việt Nam không đủ điều kiện tham gia giải đấu. Các kết quả của đội bóng khi có hai VĐV này tham gia sẽ bị hủy. Bên cạnh đó, FIVB có thể xem xét tăng hình phạt.

Hai VĐV Việt Nam buộc phải trải qua bài kiểm tra nhiễm sắc thể sau màn trình diễn xuất sắc ở giải đấu khi giúp U21 bóng chuyền nữ Việt Nam thắng 4, thua 1 ở vòng bảng. Trước đó, Liên đoàn bóng chuyền nữ Việt Nam (VVF) đã phủ nhận thông tin này khi cho rằng Ban tổ chức chỉ yêu cầu bổ sung tài liệu.

FIVB cho rằng đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam vi phạm Điều 12.2 và Điều 13.5.2 của Quy chế thi đấu, cũng như Điều 14.4 của Quy chế kỷ luật năm 2023. Do đó, Ban kỷ luật của FIVB đã quyết định hủy bỏ tất cả kết quả của đội bóng này khi có hai VĐV không đủ điều kiện thi đấu tham dự. Thậm chí, FIVB có đang xem xét đưa ra án phạt bổ sung sau giải đấu, tạo điều kiện cho Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và các VĐV đưa ra lời giải thích bằng văn bản”.

Phương Quỳnh là một trong hai VĐV bị FIVB yêu cầu kiểm tra (Ảnh: FIVB).

Tờ Thairath (Thái Lan) cũng bình luận: “Hai VĐV của Việt Nam buộc phải kiểm tra nhiễm sắc thể và không thể góp mặt trong trận đấu với Puerto Rico tại giải vô địch U21 bóng chuyền nữ thế giới diễn ra tại Indonesia.

Sau đó, FIVB đã thông báo hai VĐV này không đủ điều kiện thi đấu và quyết định hủy bỏ kết quả của đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam có sự tham gia của họ. Án phạt này khiến cho đội bóng chuyền của Việt Nam mất vé đi tiếp và rơi xuống vị trí cuối bảng. Không chỉ có vậy, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam còn phải giải trình thêm với FIVB bằng văn bản, nếu không họ có nguy cơ nhận án phạt bổ sung trong tương lai”.

Trong khi đó, tờ Bola (Indonesia) có bài viết: “Đội U21 bóng chuyền nữ Indonesia bất ngờ có vé vào vòng 1/8 khi đội bóng chuyền Việt Nam nhận án phạt”.

Tác giả viết: “FIVB đã quyết định hủy mọi kết quả của đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam vì sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu. Do đó, đội bóng này đã bị loại khỏi vòng 1/8 giải U21 bóng chuyền nữ thế giới. Điều này tạo điều kiện cho U21 bóng chuyền nữ Indonesia có mặt ở vòng 1/8.

Sau những lo ngại về việc đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam sử dụng cầu thủ không hợp lệ, FIVB đã tiến hành điều tra. Cuối cùng, FIVB kết luận đội bóng này vi phạm Điều 12.2 và Điều 13.5.2 của Quy chế thi đấu, cũng như Điều 14.4 của Quy chế kỷ luật năm 2023. FIVB sẽ không bình luận thêm bất kỳ điều gì về án phạt trong thời gian diễn ra giải đấu. Trong khi đó, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam phải giải trình bằng văn bản”.

Tờ Tribun News bình luận: “Đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam bị chứng minh vi phạm khi sử dụng hai VĐV không đủ điều kiện thi đấu. Trong buổi kiểm tra, hai VĐV không đáp ứng được yêu cầu của FIVB. Do đó, cơ quan quản lý bóng chuyền quyết định đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện. Họ đã hủy bỏ kết quả của đội bóng khi có sự tham gia của hai VĐV này.

Thay vì giành vé vào vòng 1/8, đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam rơi xuống cuối bảng. Đội U21 bóng chuyền nữ Indonesia bất ngờ có vé đi tiếp dù từng thua đội bóng chuyền Việt Nam ở trận ra quân”.