Rima Thanh Vy muốn tiếp bước sự nghiệp quốc tế của Ngô Thanh Vân

Chiều 13/8, ê-kíp phim Cô dâu ma tổ chức buổi giới thiệu tại TPHCM, có sự tham gia của nhà sản xuất Hằng Trịnh và dàn diễn viên Rima Thanh Vy, JJ (Krissanapoom), Jun Vũ, Công Dương, Pure Duangjai.

Nhà sản xuất và dàn diễn viên "Cô dâu ma" tại buổi ra mắt chiều 13/8 (Ảnh: Ban tổ chức).

Cô dâu ma là phim hợp tác giữa Việt Nam - Thái Lan. Tác phẩm xoay quanh cuộc sống làm dâu hào môn tại xứ sở Chùa Vàng của Yến (Rima Thanh Vy). Những bi kịch ập đến với Yến khi cô phát hiện ra người chồng (JJ) có quá khứ bí ẩn, từ đó bị cuốn vào vòng xoáy nghi lễ, hủ tục kỳ quái của gia tộc giàu có nhà chồng.

Ê-kíp cho biết, phim lấy cảm hứng từ một vụ thảm sát có thật tại Thái Lan, mang nhiều tình huống kịch tính cùng yếu tố tâm linh. Cô dâu ma chọn nữ chính là diễn viên Việt thay vì Thái Lan vì muốn kể góc nhìn từ một người nước ngoài lần đầu đặt chân đến đất nước này.

Tuy nhiên, phim cũng sẽ có cách kể chuyện mới mẻ cùng sự giao thoa văn hóa để phù hợp với khán giả hai nước.

Rima Thanh Vy sánh đôi bên tài tử Thái Lan tại buổi ra mắt phim "Cô dâu ma" (Video: Bích Phương).

Rima Thanh Vy chia sẻ, cô có nhiều trải nghiệm khó quên khi đến Thái Lan quay phim. Một trong những cảnh quay ấn tượng với người đẹp là khi cô nằm dưới mưa lạnh, bùn đất, diễn cảnh bị hàng loạt xác chết kéo xuống hố sâu. "Tôi tưởng như mình bị chôn sống thật sự", nữ diễn viên nói.

Trong quá trình đóng phim, Rima Thanh Vy được bạn diễn Thái Lan JJ hỗ trợ học tiếng Thái. Họ trò chuyện, làm quen và chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi ghi hình. Tài tử JJ cũng ấn tượng với năng lực của Rima Thanh Vy, khen ngợi cô cống hiến, hết mình trong mọi cảnh quay.

Rima Thanh Vy bày tỏ mong ước tiếp nối sự nghiệp quốc tế như đàn chị Ngô Thanh Vân (Ảnh: Ban tổ chức).

Trước câu hỏi của truyền thông về tham vọng trở thành diễn viên quốc tế như Ngô Thanh Vân, Rima Thanh Vy cho biết cô vinh dự khi được tham gia các phim quốc tế đến từ Hàn Quốc, Thái Lan và học hỏi từ những nền điện ảnh phát triển.

"Thời mới vào nghề, nhờ chị Ngô Thanh Vân trao cho tôi cơ hội tôi mới bén duyên điện ảnh. Chị Vân là người tài giỏi, nỗ lực. Trong quá trình làm việc với chị ấy, tôi đã học hỏi được nhiều điều.

Tôi cũng là người tham vọng, mong muốn được đóng những vai diễn mới lạ, giao lưu với nhiều nền văn hóa khác nhau. Tôi cố gắng và mong mình kế thừa được như những gì chị Ngô Thanh Vân đã làm", Rima Thanh Vy nói.

Nữ diễn viên cho biết thêm, đóng vai chính phim Cô dâu ma, cô có khá nhiều áp lực và tự nhủ bản thân phải cố gắng, noi gương các thế hệ đàn chị. Để làm được điều đó, cô không ngừng rèn luyện kỹ năng, kiến thức diễn xuất lẫn ngoại ngữ, tìm hiểu thêm thị hiếu khán giả nước bạn.

Phim sẽ khởi chiếu tại Việt Nam và đồng thời ra mắt tại Australia, New Zealand từ 29/8, sau đó là Mỹ, Canada, Đài Loan (Trung Quốc), Nam Mỹ và nhiều nước Đông Nam Á.