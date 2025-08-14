Thiên đường tiền số giữa sa mạc: UAE đang hút giới triệu phú bằng cách nào?

Thị trường tiền số những năm gần đây đã trải qua các giai đoạn thăng trầm đầy kịch tính. Từ đỉnh cao của những đợt tăng giá điên cuồng đến vực sâu của thị trường gấu, các nhà đầu tư và doanh nhân liên tục phải đối mặt với một loạt thách thức, không chỉ từ biến động giá cả mà còn từ sự thiếu rõ ràng về pháp lý và gánh nặng thuế má ở nhiều quốc gia.

Thế nhưng, giữa những cơn bão đó, một quốc gia đã lặng lẽ xây dựng một "pháo đài" vững chắc, một hệ sinh thái hoàn hảo cho tài sản số. Đó chính là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Ước tính năm nay, khoảng 9.800 triệu phú chuyển đến UAE, biến nơi này trở thành điểm đến hàng đầu thế giới cho dòng người giàu di cư. Không phải là một sự ngẫu nhiên, điều này là kết quả của một chiến lược táo bạo và có tầm nhìn, biến quốc gia sa mạc này trở thành "thánh địa" mới của giới triệu phú tiền số.

Vậy điều gì đã khiến một quốc gia vốn nổi tiếng với dầu mỏ và bất động sản xa xỉ lại trở thành điểm đến số một cho tương lai của tài chính phi tập trung? Câu trả lời nằm ở sự kết hợp của 5 yếu tố then chốt, tạo nên một lời mời chào không thể chối từ.

Lá chắn vàng: Lợi nhuận 100% không thuế

Đối với bất kỳ nhà đầu tư nào, gánh nặng thuế là một trong những yếu tố lớn nhất bào mòn lợi nhuận. Tại nhiều quốc gia phát triển ở châu Âu hay Bắc Mỹ, lợi nhuận từ đầu tư tiền số thường bị đánh thuế cao, đôi khi lên tới 30-40% lợi nhuận lãi vốn. Điều này có nghĩa là, để đạt được thành công tài chính, nhà đầu tư phải chia sẻ một phần đáng kể với chính phủ.

UAE đã phá vỡ hoàn toàn quy tắc này. Quốc gia này không áp thuế thu nhập cá nhân và thuế lãi vốn. Điều này mang lại một ưu thế tài chính vượt trội, giúp các nhà đầu tư tiền số, từ tỷ phú bitcoin đến các ông trùm NFT, có thể giữ trọn 100% lợi nhuận của mình. Họ có thể thoải mái rút tiền hoặc tái đầu tư mà không cần lo lắng về các nghĩa vụ thuế phức tạp.

Đặc biệt, dù UAE đã áp dụng thuế doanh nghiệp liên bang 9% từ năm 2023, tài sản tiền số cá nhân vẫn được miễn thuế. Điều này thể hiện sự phân biệt rõ ràng giữa hoạt động kinh doanh và đầu tư cá nhân, tạo sự an tâm tuyệt đối cho các cá nhân giàu có.

Tháng 11/2024, Cơ quan Thuế Liên bang UAE còn tuyên bố miễn VAT cho các hoạt động chuyển đổi và giao dịch tiền số (áp dụng hồi tố từ 2018), coi chúng tương đương các dịch vụ tài chính khác. Sự miễn trừ này đã tạo ra một môi trường "gần như miễn thuế hoàn toàn" cho mọi hoạt động liên quan đến tiền số, từ đào coin, giao dịch trên sàn đến đầu tư token.

Đây chính là lời mời chào hấp dẫn nhất mà UAE dành cho giới tinh hoa tiền số: một thiên đường tài chính nơi sự giàu có được tạo ra và bảo toàn một cách trọn vẹn.

UAE đang nhanh chóng trở thành tâm điểm của những đổi mới, chính sách và giao dịch sôi động nhất trong lĩnh vực tiền số (Ảnh: Shutterstock).

Luật chơi minh bạch, cuộc chơi sòng phẳng

Trong thế giới tiền số, sự mơ hồ về pháp lý là một rủi ro lớn. Các quốc gia khác thường loay hoay trong việc xây dựng khung pháp lý, đôi khi đưa ra những quy định mâu thuẫn hoặc không phù hợp, gây cản trở sự phát triển của ngành. Ngược lại, UAE đã sớm nhận thức được tầm quan trọng của sự minh bạch và đã hành động một cách quyết đoán.

UAE đã xây dựng một bộ máy quản lý toàn diện và tiên phong. Dubai đã thành lập Cơ quan Quản lý tài sản ảo (VARA) vào năm 2022, cơ quan đầu tiên trên thế giới chuyên quản lý tài sản ảo. VARA đã ban hành một khung cấp phép rõ ràng, tạo ra sự tin tưởng cho các sàn giao dịch và nền tảng. Nhờ đó, những "ông lớn" như Binance và Crypto.com đã được cấp phép, khẳng định sự an toàn và uy tín của thị trường.

Tương tự, tại Abu Dhabi, Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tài chính (FSRA) thuộc Khu Tự do Tài chính Abu Dhabi (ADGM) đã có một khung pháp lý toàn diện từ năm 2018. Điều này đã thu hút các tổ chức tài chính lớn và các nhà cung cấp dịch vụ tổ chức, biến Abu Dhabi thành một trung tâm fintech đẳng cấp quốc tế.

Không chỉ dừng lại ở hai tiểu vương quốc lớn, các khu vực khác cũng đang chạy đua. Ras Al Khaimah (RAK) đã ra mắt RAK Digital Assets Oasis (RAK DAO), khu tự do đầu tiên trên thế giới dành riêng cho công ty tài sản số, với quyền lập pháp và tài chính độc lập.

Sự thống nhất trong chiến lược của UAE được thể hiện ở việc họ đang hài hòa các luật liên bang, cho phép một doanh nghiệp được cấp phép ở Dubai có thể hoạt động trên toàn quốc. Sự minh bạch này không chỉ giúp nhà đầu tư yên tâm mà còn tạo ra một nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững của toàn bộ ngành công nghiệp tài sản số.

Hệ sinh thái “cắm và chạy” hoàn hảo

Với những doanh nhân khởi nghiệp trong lĩnh vực Web3, tốc độ và sự tiện lợi là yếu tố sống còn. UAE đã xây dựng một hệ sinh thái sẵn sàng, nơi các công ty có thể "cắm điện và chạy ngay" (plug-and-play).

Các khu tự do kinh tế tại Dubai và Abu Dhabi là những trung tâm đổi mới sôi động. DMCC Crypto Centre đã thu hút hơn 650 doanh nghiệp blockchain, tạo nên một cộng đồng khởi nghiệp lớn mạnh. Trung tâm Đổi mới (Innovation Hub) của DIFC và sandbox cho token số mang lại một môi trường thử nghiệm an toàn và được hỗ trợ.

Tại Abu Dhabi, ADGM không chỉ có khung pháp lý mà còn có một quỹ hơn 2 tỷ USD để hỗ trợ các startup Web3. Sự hỗ trợ tài chính mạnh mẽ này là "cú hích" quan trọng cho các công ty khởi nghiệp.

Ngoài ra, với hạ tầng số hạng nhất, mạng Internet tốc độ cao, 5G phủ sóng rộng khắp và các trung tâm dữ liệu đám mây hiện đại, UAE đảm bảo rằng mọi doanh nghiệp tiền số đều có thể hoạt động mà không gặp bất kỳ trở ngại kỹ thuật nào. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty fintech, blockchain và metaverse phát triển nhanh chóng.

Tầm nhìn quốc gia: Từ blockchain đến metaverse

UAE không chỉ coi tiền số là một xu hướng nhất thời mà đã đặt blockchain vào chiến lược phát triển quốc gia từ năm 2018, với mục tiêu táo bạo là 50% giao dịch chính phủ sẽ thực hiện trên blockchain trước năm 2021. Điều này cho thấy sự cam kết mạnh mẽ của chính phủ trong việc ứng dụng và phát triển công nghệ mới.

Dubai đặc biệt nổi bật với chiến lược metaverse 2022, đặt mục tiêu trở thành một trong 10 nền kinh tế metaverse hàng đầu thế giới và tạo ra 40.000 việc làm ảo vào năm 2030. Đây là một tầm nhìn mang tính cách mạng, cho thấy UAE không chỉ muốn tham gia mà còn muốn dẫn đầu cuộc chơi.

Sự đầu tư vào Web3 quy mô lớn của Abu Dhabi thông qua Hub71 và ADGM, hay việc RAK chuyên biệt hóa cho các startup Web3 giai đoạn đầu, đều thể hiện một chiến lược phát triển đồng bộ và có mục tiêu rõ ràng. UAE đang biến mình thành một trung tâm đổi mới, nơi các ý tưởng táo bạo nhất có thể trở thành hiện thực.

Quyền lực của Golden Visa và lối sống thượng lưu

Cuối cùng, điều khiến UAE trở thành lựa chọn hoàn hảo không chỉ là tiền bạc, mà còn là chất lượng cuộc sống. Golden Visa, thị thực cư trú 10 năm, là một "lá bài" quyền lực giúp các nhà đầu tư và doanh nhân tiền số có thể dễ dàng định cư tại đây. Không cần bảo lãnh từ công ty địa phương, họ có thể mua nhà, mở tài khoản ngân hàng, và bảo lãnh người thân, tận hưởng sự tự do và ổn định.

UAE còn nằm trong nhóm quốc gia an toàn nhất thế giới, với cơ sở hạ tầng y tế - giáo dục đẳng cấp và kết nối hàng không toàn cầu. Dubai và Abu Dhabi thường xuyên tổ chức các hội nghị tiền số quốc tế, tạo ra một cộng đồng gắn kết và sôi động cho giới đầu tư.

Với khí hậu nắng ấm quanh năm và lối sống sang trọng, UAE mang lại một cuộc sống thượng lưu, an toàn và đầy đủ tiện nghi, phù hợp với tầng lớp tinh hoa. Đây là một sự kết hợp hoàn hảo giữa tự do tài chính và một cuộc sống mơ ước, khiến các triệu phú tiền số không thể không đổ về đây.

UAE đang kiến tạo một hệ sinh thái toàn diện, nơi mỗi tiểu vương quốc đóng một vai trò riêng biệt nhưng bổ trợ cho nhau: Dubai là trung tâm metaverse, Abu Dhabi là thủ phủ tài chính cho các tổ chức, và RAK là vườn ươm cho các startup.

Thông điệp mà UAE gửi đến thế giới tiền số rất rõ ràng và mạnh mẽ: hãy mang ý tưởng, vốn và tương lai của bạn tới đây. Và lời mời gọi đó đang được đáp lại. Giới tinh hoa của nền kinh tế kỹ thuật số đang bỏ lại những thung lũng và đại lộ của thế giới cũ để cùng nhau xây dựng tương lai ngay giữa lòng sa mạc.