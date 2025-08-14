Ngược dòng ngoạn mục hạ Tottenham, PSG giành Siêu cúp châu Âu

PSG đối đầu với Tottenham tại sân vận động Friuli (Ý) vào rạng sáng 14/8 để tìm ra đội giành Siêu cúp châu Âu 2025. Tottenham đã dẫn trước 2-0 cho tới phút 85, nhưng PSG đã gỡ hòa 2-2 trước khi hết thời gian thi đấu chính thức. Đoàn quân của huấn luyện viên Luis Enrique đã thắng 4-3 ở loạt sút luân lưu, qua đó giành chiếc cúp thứ 5 trong năm 2025.

PSG giành Siêu cúp châu Âu sau khi đánh bại Tottenham (Ảnh: Getty).

Trận đấu khởi đầu với những pha bóng đáng chú ý từ cả hai phía. Ngay phút đầu tiên, Pedro Porro của Tottenham đã có cú sút chệch khung thành. 6 phút sau, PSG đáp trả bằng pha phối hợp phức tạp, nhưng cú sút của Khvicha Kvaratskhelia lại đi chệch mục tiêu.

Giữa hiệp một, Richarlison của Tottenham cướp bóng ở giữa sân, phối hợp một-hai với Mohamed Kudus trước khi tung cú sút xa uy lực, buộc thủ môn Lucas Chevalier của PSG phải đẩy bóng vọt xà ngang. Sau đó Kudus tiếp tục thử vận may nhưng bị Marquinhos cản phá xuất sắc.

Phút 39, Tottenham bất ngờ vươn lên dẫn trước. Từ quả đá phạt của Guglielmo Vicario, Cristian Romero đánh đầu vào vòng cấm và Joao Palhinha dứt điểm về phía khung thành. Chevalier đã có pha cứu thua xuất sắc, đưa bóng đập xà ngang bật ra, nhưng anh bất lực trước cú đá bồi của Micky van de Ven. Trước giờ nghỉ, Tottenham suýt có bàn thứ hai khi Kudus lao vào đánh đầu từ pha kiến tạo của Richarlison, nhưng bóng lại trúng cột dọc bật ra.

Micky van de Ven mở tỷ số trận đấu bằng cú sút bồi (Ảnh: Getty).

3 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Tottenham tiếp tục gia tăng cách biệt. Một quả đá phạt khác của đội đương kim vô địch Europa League được chuyền đến Romero ở gần phía cột dọc trái. Lần này hậu vệ người Argentina đánh đầu chéo góc đưa bóng vượt qua sự truy cản của Chevalier, nâng tỷ số lên 2-0. Thế trận giằng co tiếp tục diễn ra trong những phút tiếp theo với những cú sút chệch cột dọc của Porro và Kevin Danso.

Khi trận đấu còn 25 phút, PSG cuối cùng cũng có cú sút trúng đích nhờ công của Desire Doue, buộc Vicario phải cản phá. Fabian Ruiz đón bóng bật ra và kiến tạo cho Bradley Barcola ghi bàn, nhưng bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị của cầu thủ người Tây Ban Nha. Điều này mở ra một thời gian dài gây áp lực cho PSG, nhưng không có kết quả cho đến khi trận đấu chỉ còn 5 phút.

Phút 85, Lee Kang In thực hiện một cú sút sắc nét từ rìa vòng cấm bằng chân trái đưa bóng vào góc, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Hy vọng gỡ hòa mở ra cho nhà đương kim vô địch Champions League, PSG đã thực hiện những cuộc tấn công không ngừng nghỉ trong những phút tiếp theo, họ đã được đền đáp khi Ousmane Dembele chuyền bóng để Goncalo Ramos đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ thứ 4.

Goncalo Ramos gỡ hòa cho PSG ở phút bù giờ (Ảnh: Getty).

Bất phân thắng bại sau thời gian thi đấu chính thức, hai đội phải phân định bằng loạt sút luân lưu. Tottenham chiếm ưu thế ngay lập tức khi Vitinha đá hỏng quả đầu tiên của PSG. Tuy nhiên, đội bóng thành Paris đã gỡ hòa sau ba quả luân lưu khi Van de Ven bị Chevalier ngăn chặn. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn cho Tottenham khi Mathys Tel đá hỏng, tạo cơ hội cho Nuno Mendes ghi bàn thắng quyết định (4-3), qua đó giúp PSG trở thành đội bóng Pháp đầu tiên giành Siêu cúp châu Âu.

Đội hình thi đấu

PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery (Lee 68), Vitinha, Doue (Ramos 77); Barcola (Mbaye 68), Dembele, Kvaratskhelia (Ruiz 60)

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Danso, Van de Ven; Palhinha (Gray 72), Bentancur, Sarr (Bergvall 90); Kudus (Tel 79), Richarlison (Solanke 72), Spence