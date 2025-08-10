HLV Nhật Bản nói thẳng về tuyển nữ Việt Nam so với Thái Lan

Đội tuyển nữ Campuchia đã gây thất vọng lớn ở giải bóng đá nữ Đông Nam Á khi thua 0-6 trước đội tuyển nữ Việt Nam và thất bại 0-7 trước đội tuyển nữ Thái Lan. Sau hai trận thua, đội bóng xứ Chùa tháp đã chắc chắn bị loại khỏi giải đấu.

HLV Koji Gyotoku đánh giá đội tuyển nữ Việt Nam mạnh hơn so với Thái Lan (Ảnh: VFF).

Sau hai trận đấu, HLV đội tuyển nữ Campuchia, Koji Gyotoku, đã có cái nhìn toàn diện về hai đội bóng mạnh hơn là Việt Nam và Thái Lan. Trong đó, ông không ngần ngại đánh giá thầy trò HLV Mai Đức Chung mạnh hơn so với Thái Lan.

HLV người Nhật Bản cho biết: “Tôi không có nhiều thời gian để làm quen với vị trí HLV trưởng đội tuyển nữ Campuchia. Điều đó có thể ảnh hưởng tới sức mạnh của đội bóng ở giải đấu năm nay.

Ở trận đấu với Thái Lan, chúng tôi đã có những sự thay đổi tích cực về mặt chiến thuật nhưng đối thủ sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng. Điều đó khiến cho đội tuyển nữ Campuchia không thể tạo nên bất ngờ.

Nếu đặt hai đội tuyển nữ Thái Lan và Việt Nam lên bàn cân, tôi đánh giá cao đội tuyển nữ Việt Nam hơn. Họ sở hữu lối chơi mạnh mẽ hơn so với Thái Lan”.

Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung nhận xét về đội tuyển nữ Thái Lan: “Chúng tôi đã theo dõi đội tuyển nữ Thái Lan từ đầu giải đến giờ. Họ có lực lượng trẻ trung và có cả những cầu thủ nhập tịch.

Đội tuyển nữ Việt Nam cần đánh bại Thái Lan để chiếm ngôi đầu bảng A (Ảnh: VFF).

Mục tiêu của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam là đánh bại Thái Lan để giành ngôi nhất bảng A. Cơ hội chiến thắng của đôi bên trong trận đấu sắp tới ngang nhau. Đội nào tận dụng cơ hội tốt hơn, đội đó sẽ thắng”.

Trận đấu quyết định giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào lúc 19h30 ngày 12/8. Các cô gái Việt Nam đang chiếm ưu thế về đối đầu so với đối thủ. Ở SEA Games 30 năm 2019, đội tuyển nữ Việt Nam thắng đội tuyển Thái Lan 1-0 trong trận chung kết ở Manila (Philippines). Đến SEA Games 31 năm 2022, chúng ta lại thắng Thái Lan 1-0 trong trận chung kết tại Quảng Ninh.