Báo Thái Lan tin vào khả năng kháng án thành công của bóng chuyền Việt Nam

Đêm qua (12/8), Liên đoàn Bóng chuyền quốc tế (FIVB) có phán quyết sơ bộ, cho biết có hai vận động viên (VĐV) của đội tuyển bóng chuyền U21 Việt Nam không đúng với tiêu chuẩn tham dự giải bóng chuyền U21 nữ thế giới năm 2025.

Sau phán quyết này của FIVB, đội tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam bị hủy kết quả 4/5 trận đã thi đấu tại vòng bảng giải U21 nữ thế giới, đang diễn ra tại Indonesia. Từ chỗ đứng nhì bảng và có vé vào vòng 1/8, chúng ta rơi xuống cuối bảng, bị loại khỏi vòng đấu loại trực tiếp.

Đội tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam bất ngờ hủy kết quả của 4/5 trận đấu ở vòng bảng giải U21 nữ thế giới (Ảnh: FIVB).

Sau sự việc này, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) cho biết sẽ kháng án. Tuyên bố kháng án từ phía VFV được báo chí Thái Lan ủng hộ.

Tờ Siam Sport của xứ sở Chùa Vàng viết: “Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam phủ nhận nhiều tin đồn liên quan đến các VĐV Việt Nam, đang bị Ban tổ chức (BTC) giải U21 nữ thế giới 2025 đình chỉ thi đấu. Phía VFV đã giải thích rõ lý do chính, khiến hai tuyển thủ bóng chuyền U21 vắng mặt ở trong trận đấu bị nhắc đến trong thời gian vừa rồi”.

“VFV nói rõ hai VĐV nói trên vắng mặt trong trận đấu với Puerto Rico không phải do nguyên nhân đặc biệt nào cả, mà là do BTC yêu cầu bổ sung giấy tờ. Dự kiến hai VĐV này sẽ trở lại ở vòng đấu loại trực tiếp”, Siam Sport thông tin thêm.

Đội tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam và VFV đang kháng án (Ảnh: FIVB).

Cũng theo tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan, thông tin mà một số tờ báo của Indonesia đưa ra trước đó, không hề giống với tuyên bố từ phía VFV.

Siam Sport chia sẻ tiếp: “Phía Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam khẳng định sự việc không hề giống như cách một số phương tiện truyền thông của Indonesia đưa tin”.

“VFV đã gửi công văn chính thức, làm rõ các vấn đề với BTC giải U21 nữ thế giới và Liên đoàn Bóng chuyền quốc tế (FIVB). Phía VFV hy vọng cả hai VĐV có liên quan của đội tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam sẽ tái xuất ở vòng 1/8”, vẫn là những dòng được viết trên tờ Siam Sport.

Với những bình luận kể trên của tờ Siam Sport, có thể thấy rằng tờ nhật báo thể thao hàng đầu xứ sở Chùa Vàng vẫn tin vào khả năng đội tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam kháng án thành công trong cuộc chiến pháp lý với FIVB.

Chiều 13/8, đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam thắng 3-1 (25-16, 26-24, 22-25, 25-20) trước U21 Ai Cập ở vòng tranh hạng từ 17-24 tại giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới ở Indonesia.