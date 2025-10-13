Tuyển Indonesia: Giấc mơ World Cup tan vỡ và hệ lụy khôn lường

Nước cờ sai lầm với HLV Kluivert?

Sau trận thua của Indonesia trước Iraq trên sân King Abdullah (Saudi Arabia) ngày 12/10, hàng nghìn cổ động viên (CĐV) Indonesia đã nán lại một lúc lâu. Sau đó, họ bất ngờ đồng thanh hô vang tên của HLV Shin Tae Yong. Nó giống như hành động thể hiện sự phản đối HLV Kluivert và ủng hộ HLV Shin quay lại dẫn dắt đội bóng.

Sau đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), Erick Thohir buộc phải xin lỗi trấn an người hâm mộ: “Chúng tôi xin lỗi vì giấc mơ dự World Cup vẫn chưa thành hiện thực”.

Câu hỏi đặt ra là liệu chăng HLV Shin Tae Yong ngồi trên băng ghế huấn luyện của Indonesia trong hai trận đấu với Saudi Arabia và Iraq, tình hình có khác không? Không dễ trả lời câu hỏi này bởi thực tế ấy không diễn ra.

Nhiều quan điểm cho rằng PSSI đã sai lầm khi bổ nhiệm HLV Kluivert (Ảnh: PSSI).

Trong nỗi đau, người ta thường có xu hướng nghĩ về những điều tốt đẹp trong quá khứ để xoa dịu bản thân và lẩn tránh thực tại. Kết quả hiện tại chứng minh PSSI đã sai khi quá vội vàng bổ nhiệm HLV Patrick Kluivert nhưng nó cũng không thể khẳng định cho mệnh đề còn lại, đó là HLV Shin Tae Yong có thể giúp Indonesia giành tấm vé tham dự World Cup.

Chủ tịch PSSI, Erick Thohir, là người phải chịu trách nhiệm cho việc sa thải HLV Shin Tae Yong khi mọi chuyện đi đúng hướng và bổ nhiệm HLV Kluivert, người vốn liên tục thất bại trên băng ghế huấn luyện và không am hiểu bóng đá châu Á.

Thực tế, HLV Kluivert cũng giống như HLV Troussier. Họ đều muốn “thổi hồn” lối chơi kiểm soát bóng hiện đại để giúp bóng đá Indonesia và Việt Nam tiến xa hơn. Thế nhưng, sai lầm ở chỗ, họ quá máy móc, phụ thuộc vào lối chơi, không xoay chuyển tùy tình hình. Ở góc độ nào đó, các HLV Hàn Quốc như Park Hang Seo hay Shin Tae Yong có thể phù hợp hơn trong việc mang tới thành công (ít nhất trong ngắn hạn) so với các đồng nghiệp phương Tây ở Đông Nam Á.

Tuy nhiên, bóng đá Indonesia không chỉ chịu bi kịch từ HLV Kluivert. Có vẻ như, họ vẫn thiếu chút đẳng cấp để thực sự vươn mình. Đội tuyển Indonesia (HLV Kluivert dẫn dắt) và đội U23 Indonesia (HLV Shin Tae Yong dẫn dắt) đều ở rất gần đấu trường World Cup hay Olympic nhưng họ lại hụt hơi phút chót.

U23 Indonesia từng đánh bại U23 Hàn Quốc để lọt vào trận chung kết. Họ có 3 cơ hội để giành vé tham dự World Cup nhưng đều thất bại trước U23 Uzbekistan, U23 Iraq và U23 Guinea. Tương tự, đội tuyển Indonesia cũng đặt chân tới vòng loại thứ 4 World Cup nhưng lại đều gục ngã trước Iraq và Saudi Arabia.

Công bằng mà nói, Indonesia trải qua hai trận đấu đáng khen. Họ dám chơi sòng phẳng và rượt đuổi tỷ số với Saudi Arabia và tấn công mạnh mẽ trước Iraq. Đó là điều mà chưa chắc đội bóng nào ở Đông Nam Á có thể làm được trong trận đấu này.

Dù cho người hâm mộ Indonesia đang “ném sự tức giận” vào trọng tài Ma Ning vì quyết định tranh cãi trong trận đấu với Iraq nhưng nó không thể xóa nhòa thực tế rằng Garuda (biệt danh của đội tuyển Indonesia) thiếu sắc sảo và sự lỳ lợm trong cả hai trận đấu. Họ không có nhân tố có thể định đoạt trận đấu như Firas Al-Buraikan (Saudi Arabia) hay Zidane Iqbal (Iraq). Saudi Arabia và Iraq có thể có thời điểm lép vế so với Indonesia nhưng họ hơn hẳn đối thủ về cách xử lý tình huống quyết định.

Indonesia chỉ là tập hợp của các cầu thủ hạng hai ở châu Âu. Họ chưa cho thấy được đẳng cấp và sự lỳ lợm ở thời điểm quyết định (Ảnh: PSSI).

Thực tế, Indonesia chỉ là tập hợp của nhiều cầu thủ hạng hai ở châu Âu. Họ được ăn tập bài bản, thừa năng lượng nhưng ở góc độ nào đó, họ thiếu đi những màn cọ xát đỉnh cao. Vòng loại World Cup 2026 mới là giải đấu đầu tiên họ thi đấu những trận đỉnh cao khi khoác áo đội tuyển quốc gia. Kể cả ở CLB, phần lớn các cầu thủ nhập tịch Indonesia đều thi đấu ở các CLB làng nhàng tại Lục địa già.

Với lực lượng viện binh ấy, Indonesia đã vượt qua trình độ của bóng đá Đông Nam Á. Nhưng họ vẫn cần cải thiện rất nhiều nếu muốn vươn lên đẳng cấp châu Á. Không chỉ thua Saudi Arabia hay Iraq, trước đó, Indonesia “nhập tịch” cũng dễ dàng thua đậm Nhật Bản (0-4, 0-6) hay Australia (1-5) ở vòng loại thứ ba World Cup 2026.

Do đó, đoàn quân của HLV Kluivert không có gì phải buồn. Việc lọt vào vòng loại thứ 4 World Cup đã là thành công với Indonesia. Dù HLV Shin Tae Yong hay Kluivert dẫn dắt, tình hình chưa chắc khả quan hơn. Nhưng nếu tiếp tục tin vào HLV Kluivert, PSSI cần xây dựng lộ trình cũng như nhập tịch thêm nhiều cầu thủ chất lượng hơn. Chỉ như vậy, bóng đá Indonesia mới có thể vượt qua ranh giới “thiếu một chút đẳng cấp” để thành công.

Hệ lụy khôn lường khi giấc mơ tan vỡ

Có một thực tế rằng, đội hình hiện tại của Indonesia được tập hợp cùng HLV Kluivert với mục đích để giành vé tham dự World Cup 2026. Họ đã thực sự suy sụp sau khi không thể cụ thể hóa giấc mơ góp mặt ở giải đấu tại Mỹ, Mexico và Canada.

Các cầu thủ nhập tịch Indonesia gục ngã, ôm mặt khóc nức nở khi không thể giành vé dự World Cup (Ảnh: Detik).

Và khi giấc mơ tan vỡ, nó có thể kéo theo nhiều hệ lụy khôn lường, khi các cầu thủ nhập tịch không còn tha thiết chiến đấu vì màu cờ sắc áo Indonesia trong tương lai. Người hâm mộ có thể cảm nhận điều này thông qua phát biểu của trung vệ Jay Idzes.

“Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Giấc mơ tham dự World Cup của chúng tôi đã sụp đổ. Thật khó khăn khi bạn nỗ lực chăm chỉ trong thời gian dài, rồi thất bại đau đớn. Có lẽ, đây chưa phải là thời điểm thích hợp cho Indonesia có thể làm nên chuyện”, Jay Idzes cho biết.

Bóng đá Indonesia lúc này giống như một người đu dây giữa hai ngọn núi cao. Họ có thể mang tới cảm giác phấn khích nhưng không thể buông tay. Việc quá phụ thuộc vào lực lượng nhập tịch khiến cho Garuda bắt buộc phải theo đuổi chính sách này, trong bối cảnh khâu đào tạo trẻ không còn được chú trọng.

Lứa cầu thủ hiện tại phải chờ đợi 5 năm nữa mới tới kỳ World Cup tiếp theo. Xen giữa thời gian này, họ cũng chỉ có một lần tham dự Asian Cup vào năm 2027. Phần lớn quãng thời gian còn lại, Indonesia sẽ thi đấu giao hữu hoặc tham dự giải đấu của Đông Nam Á.

Câu hỏi đặt ra là lứa cầu thủ nhập tịch vốn quen với môi trường bóng đá châu Âu có thiết tha cống hiến ở những trận đấu “vô bổ”, ở đẳng cấp thấp? Cần nhấn mạnh lại, họ được tập hợp vì mục đích tham dự World Cup 2026.

Indonesia quá phụ thuộc vào các cầu thủ nhập tịch. Họ không thể buông tay với chính sách này (Ảnh: PSSI).

Tờ Bola lo ngại việc các cầu thủ nhập tịch Indonesia sẽ “tắt dần cảm hứng”. Ngay cả HLV Kluivert thừa nhận ông chưa có kế hoạch nào cùng đội tuyển Indonesia sau thất bại ở vòng loại World Cup 2026.

Indonesia đã xây dựng lực lượng mạnh, nuôi giấc mơ lớn nhưng cách họ đứng dậy sau thất bại thế nào mới đáng bàn. Không loại trừ khả năng, thất bại trước Iraq chỉ là quân domino đầu tiên đổ xuống với bóng đá Indonesia.