AFC sắp xử phạt trọng tài “cướp bàn thắng” của tuyển nữ Việt Nam

Tuyển nữ Việt Nam đã không thể hoàn thành mục tiêu giành tấm Huy chương vàng (HCV) SEA Games 33 sau thất bại trước Philippines trong loạt sút luân lưu ở trận chung kết. Tuy nhiên, tình thế của thầy trò HLV Mai Đức Chung có thể đã khác nếu không bị từ chối bàn thắng hợp lệ.

Trọng tài Phutsavan Chanthavong là tâm điểm khi từ chối bàn thắng hợp lệ của tuyển nữ Việt Nam ở trận gặp Philippines (Ảnh: Mạnh Quân).

Phút 30, Bích Thùy đã đánh đầu tung lưới Philippines sau pha tạt bóng của Vạn Sự. Tuy nhiên, trọng tài Phutsavan Chanthavong đã phất cờ báo việt vị. Vấn đề ở chỗ, tình huống quay chậm cho thấy cầu thủ của Việt Nam vẫn đứng thấp hơn hậu vệ cuối cùng của Philippines tới 3m.

Theo tờ Postjung, AFC thừa nhận: “Đây là một sai sót nghiêm trọng của tổ trọng tài, ảnh hưởng trực tiếp đến tính công bằng của trận chung kết môn bóng đá nữ ở SEA Games”.

Bên cạnh đó, tờ báo của Thái Lan còn tiết lộ: “AFC đang thu thập báo cáo từ giám sát trọng tài Yongmei Cui, đồng thời sẽ xem xét các biện pháp kỷ luật đối với trợ lý trọng tài biên người Lào vì sai sót này. Các chuyên gia nhận định rằng trọng tài Phutsavan Chanthavong nhiều khả năng sẽ bị đình chỉ làm nhiệm vụ trong một khoảng thời gian nhất định”.

Theo xác nhận của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Trần Quốc Tuấn, phía đại diện Ban trọng tài Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã đến tận nơi để xin lỗi phía VFF và đội tuyển nữ Việt Nam, về sai sót nghiêm trọng của trợ lý trọng tài Phutsavan Chanthavong.

Bích Thùy không hề rơi vào thế việt vị khi ghi bàn vào lưới Philippines (Ảnh chụp màn hình).

Bích Thùy phản ứng với quyết định của trọng tài (Ảnh: Mạnh Quân).

Điều đáng nói, trọng tài Phutsavan Chanthavong không phải người mới vào nghề. Bà là người có kinh nghiệm dày dạn. Trong hồ sơ, bà là nữ trọng tài đầu tiên của Lào được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) lựa chọn tham gia điều hành nhiều giải bóng đá nữ như vòng chung kết U20 nữ châu Á 2024, môn bóng đá nữ ở ASIAD 2024. Ngoài ra, bà còn điều khiển nhiều trận đấu ở các giải bóng đá nữ Đông Nam Á.

Bà Phutsavan Chanthavong từng khởi đầu sự nghiệp thể thao với vai trò vận động viên điền kinh. Tuy nhiên, sau này, bà được đào tạo trở thành trọng tài bóng đá. Tới năm 2019, nữ trọng tài này được cấp chứng nhận trợ lý trọng tài FIFA, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp cầm còi chuyên nghiệp.