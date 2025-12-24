Arsenal chạm mặt Chelsea tại bán kết Cúp Liên đoàn Anh

Arsenal đã chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết Cúp Liên đoàn Anh sau chiến thắng đầy kịch tính trước Crystal Palace trên chấm luân lưu tại sân Emirates vào rạng sáng 24/12. Kết quả này không chỉ kéo dài chuỗi bất bại của "Pháo thủ" trước đối thủ cùng thành phố lên con số 9 trận (8 thắng, 1 hòa) mà còn tiếp thêm động lực cho tham vọng chinh phục danh hiệu trên cả 4 mặt trận.

Dù Cúp Liên đoàn Anh có thể không phải ưu tiên hàng đầu của HLV Mikel Arteta, nhưng màn trình diễn bùng nổ của Arsenal ngay từ những phút đầu đã cho thấy quyết tâm cao độ. Thủ thành Walter Benitez của đội khách sớm phải làm việc vất vả, liên tiếp cản phá các cú dứt điểm của Noni Madueke và pha đánh đầu hiểm hóc của Gabriel Jesus.

Arsenal chơi áp đảo trước Crystal Palace (Ảnh: Getty).

Áp lực liên tục được Arsenala tạo ra, với Gabriel Martinelli khuấy đảo hành lang trái và Jurrien Timber suýt chút nữa mở tỷ số bằng một pha đánh đầu cận thành. Tuy nhiên, hàng thủ kiên cường của Crystal Palace đã đứng vững, giữ sạch lưới trong hiệp một.

Bước sang hiệp hai, Crystal Palace bất ngờ vùng lên mạnh mẽ. Adam Wharton tung cú sút xa đầy uy lực, báo hiệu một hiệp đấu đầy khó khăn cho Arsenal. HLV Arteta buộc phải tung Bukayo Saka và Martin Odegaard vào sân để tìm kiếm sự đột phá cho đội chủ nhà. Dù vậy, thế trận vẫn diễn ra giằng co, và Crystal Palace ngày càng tỏ ra tự tin hơn.

Phút 81, Arsenal cuối cùng cũng phá vỡ thế bế tắc từ một tình huống cố định đầy may rủi. Pha bóng lộn xộn trong vòng cấm Crystal Palace đã khiến Maxence Lacroix vô tình phản lưới nhà, mang về bàn mở tỷ số cho "Pháo thủ".

Bàn thắng này đến chỉ vài phút sau khi Will Hughes suýt chút nữa đưa Crystal Palace vượt lên bằng một pha đánh đầu chạm cột dọc, càng khiến nỗi thất vọng của thầy trò Oliver Glasner thêm chồng chất. Tưởng chừng chiến thắng đã nằm trong tay Arsenal, nhưng Marc Guehi bất ngờ gỡ hòa cho Crystal Palace ở phút bù giờ bằng một pha dứt điểm chính xác sau quả đá phạt của Wharton, đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu.

Cầu thủ Arsenal theo dõi loạt sút luân lưu (Ảnh: Getty.

Loạt sút luân lưu diễn ra đầy căng thẳng và kéo dài, trước khi cú đá của Lacroix bị cản phá, ấn định chiến thắng 8-7 cho Arsenal. Với số cơ hội tạo ra, tấm vé vào bán kết của "Pháo thủ" là hoàn toàn xứng đáng. Chiến thắng thứ tư liên tiếp trên mọi đấu trường giúp đoàn quân của Arteta duy trì phong độ ấn tượng trước khi đối đầu Chelsea ở bán kết vào tháng tới.

Về phía Crystal Palace, dù kéo dài chuỗi 4 trận không thắng (1 hòa, 3 thua), họ vẫn xứng đáng nhận lời khen ngợi cho màn trình diễn quả cảm trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng.