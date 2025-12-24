LĐBĐ Thái Lan nhận xét thẳng thắn về đội nhà sau khi thua U22 Việt Nam

Bóng đá Thái Lan đã trải qua kỳ SEA Games thất vọng khi không thể giành Huy chương vàng (HCV) ở cả 4 nội dung là bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ. Trong đó, đội U22 Thái Lan ở môn bóng đá nam được nói tới rất nhiều sau giải đấu.

U22 Việt Nam tạo nên màn ngược dòng kinh điển trước U22 Thái Lan (Ảnh: Anh Khoa).

Trong trận chung kết, U22 Thái Lan đã dẫn trước U22 Việt Nam tới 2-0 sau hiệp 1. Thế nhưng, “Voi chiến” vẫn gây thất vọng khi bị đoàn quân của HLV Kim Sang Sik ngược dòng thắng lại với tỷ số 3-2.

Hôm qua (23/12), Phó Chủ tịch FAT, Charnwit Pholcheewin, đã có buổi trả lời phỏng vấn đài Thairath liên quan tới chủ đề: “Nhiệm vụ vượt qua trình độ Đông Nam Á trong bối cảnh không thể giành HCV SEA Games, bóng đá Thái Lan cần làm gì?”.

Trong đó, ông Charnwit Pholcheewin thẳng thắn thừa nhận: “Tôi nghĩ chúng ta nên thay đổi cách diễn đạt. Không phải là vượt qua trình độ Đông Nam Á, mà đây mới chỉ là bước đầu tiên. Bóng đá Thái Lan trước hết phải đạt được thành công ở khu vực ASEAN. Nhưng các đội bóng của Thái Lan có nhất thiết phải vô địch mọi giải đấu hay không, thì chúng ta cần nhìn nhận thấu đáo.

Trước tiên, nếu muốn vươn tầm, chúng ta phải thành công ở Đông Nam Á. Bước hai vươn tới tầm châu Á và bước ba là sân chơi thế giới, bao gồm Olympic, Asian Games hoặc các giải đấu tầm cỡ toàn cầu”.

Phó Chủ tịch FAT, Charnwit Pholcheewin, thừa nhận đội nhà chưa thể vượt tầm Đông Nam Á (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ông Charnwit Pholcheewin thừa nhận rằng thất bại của bóng đá Thái Lan ở SEA Games nằm ở tính hệ thống. Do đó, điều quan trọng với các nhà quản lý bóng đá xứ Chùa vàng là xây dựng được nền tảng ổn định và lâu dài.

Theo ông Charnwit Pholcheewin, ưu tiên hàng đầu của FAT thời gian qua là xử lý các khoản nợ tồn đọng từ Thai League 3, Thai League 2 đến Thai League 1, cũng như giải quyết hàng loạt vụ kiện và công việc bàn giao. Trong khi đó, kế hoạch phát triển các giải trẻ đã được vạch sẵn, nhưng rào cản lớn nhất lại nằm ở ngân sách.

“Chúng tôi không còn tiền thì phải làm thế nào? Đó là bài toán rất khó. Chủ tịch FAT, Madam Pang, đã nỗ lực tìm kiếm nguồn tài trợ từ bên ngoài. Chúng tôi đã trao đổi với bộ phận thư ký để phân bổ ngân sách cho năm tới. FAT không thể tiếp tục chờ sự hỗ trợ từ Chính phủ, mà phải tự chủ, tự xoay xở trong điều kiện kinh phí hạn hẹp để tổ chức đầy đủ hệ thống giải U13, U15 và U19 một cách đồng bộ”, ông Charnwit Pholcheewin thừa nhận.