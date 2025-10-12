Trưởng đoàn Indonesia đẩy trọng tài Trung Quốc, CĐV có hành động xấu xí

Trưởng đoàn Indonesia đẩy trọng tài Trung Quốc

Trong trận đấu giữa Indonesia và Iraq ở vòng loại thứ 4 World Cup 2026 vào đêm qua đã diễn ra vô cùng căng thẳng. Cuối cùng, Iraq đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 và khiến Indonesia bị loại khỏi giải đấu.

Đáng chú ý, tranh cãi gay gắt đã nổ ra ở thời điểm cuối trận. Phút bù giờ thứ 9, Kevin Diks phạm lỗi cao chân với Tahseen trong vòng cấm, rồi bị cánh tay của đối phương vung vào mặt. Các cầu thủ Indonesia yêu cầu trọng tài Ma Ning thổi phạt đền nhưng ông lại từ chối dù phạt thẻ đỏ cầu thủ của Iraq.

Trọng tài Ma Ning khiến toàn đội Indonesia nổi giận (Ảnh chụp màn hình).

Sau trận đấu, toàn đội Indonesia đã nổi giận với trọng tài người Trung Quốc. Điều đó khiến cho Indonesia phải chịu ba thẻ đỏ. Hai cầu thủ Shayne Pattynama, Thom Haye đều lĩnh hậu quả vì phản ứng thái quá. Trong khi đó, trưởng đoàn bóng đá Indonesia, Surmadji, cũng phải nhận thẻ đỏ vì lao vào sân đẩy trọng tài Ma Ning.

Chưa dừng ở đó, các CĐV Indonesia cũng không giữ được bình tĩnh. Họ liên tục ném vật thể lạ xuống sân và la ó tạo nên khung thành hỗn loạn trên khán đài. Lực lượng phục vụ sân đã phải nhanh chóng thu dọn các vật thể bị ném xuống sân, giúp trận đấu có thể tiếp tục xảy ra.

Sau trận đấu, người hâm mộ xứ Vạn đảo đã tấn công trang fanpage của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng như Liên đoàn bóng đá Iraq (IFA). Dưới đây là một vài bình luận tiêu biểu:

“AFC xin hãy tổ chức một trận đấu công bằng. Có thể sử dụng trọng tài công bằng và VAR được không?".

CĐV Indonesia ném rất nhiều vật thể lạ xuống sân (Ảnh: AFC).

“Trọng tài Ma Ning quá tệ hại. Ông ấy liên tục có quyết định bất lợi cho Indonesia”.

“Tôi không ngờ rằng một trọng tài nghiệp dư như vậy lại được phân công điều khiển trận đấu quan trọng ở vòng loại World Cup”.

Không loại trừ khả năng, AFC sẽ ra án phạt với Indonesia vì phản ứng quá khích của các thành viên đội bóng cũng như CĐV nhà. Sau thất bại trước Iraq, Indoensia chắc chắn bị loại khỏi vòng loại World Cup 2026.