Người trong cuộc hé lộ thời điểm AFC xử thua Malaysia trước tuyển Việt Nam

Sau khi FIFA xử thua 0-3 đội tuyển Malaysia trong ba trận giao hữu với Cape Verde, Palestine và Singapore, người hâm mộ hy vọng AFC sẽ có động thái tương tự với Malaysia khi họ sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ trong hai trận đấu gặp tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027.

AFC có thể đưa ra án phạt với Malaysia ngay trước trận đấu gặp tuyển Việt Nam vào tháng 3 năm sau (Ảnh: VFF).

Theo quy chế của AFC, một đội tuyển sẽ ngay lập tức bị xử thua 0-3 nếu sử dụng cầu thủ không hợp lệ. Ngoài ra, tùy theo tình hình, cơ quan quản lý bóng đá châu Á sẽ đưa ra án phạt bổ sung.

Mới đây, AFC khẳng định sẽ chờ đợi phán quyết cuối cùng của Tòa án trọng tài thể thao (CAS) trước khi đưa ra án phạt với bóng đá Malaysia.

Theo Quyền Chủ tịch FAM, Yusoff Mahadi, phán quyết của CAS được kỳ vọng sẽ xuất hiện trước lượt trận cuối cùng vòng loại Asian Cup 2027 khi Malaysia chạm trán đội tuyển Việt Nam. AFC cũng sẽ công bố án phạt trước trận đấu này để thuận lợi trong việc tổ chức lễ bốc thăm chia bảng cúp bóng đá châu Á.

Ông Yusoff cho biết: “Chúng tôi sẽ thi đấu trận cuối cùng ở vòng loại Asian Cup 2027 gặp đội tuyển Việt Nam vào tháng 3. Vì vậy, tôi cho rằng phán quyết của CAS cần phải được đưa ra trước trận đấu này. Sau đó, AFC cũng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng với Malaysia, để tiến hành lễ bốc thăm cho giải đấu.

Malaysia sẽ bị loại ngay lập tức ở vòng loại Asian Cup nếu bị xử thua trước tuyển Việt Nam và Nepal (Ảnh: FAM).

Tôi tin rằng FIFA đã nắm được vấn đề hoặc AFC cũng đã được thông báo. Họ cần có quyết định cuối cùng trước trận đấu cuối cùng của Malaysia”.

Ông Yusoff cũng cho biết phán quyết của CAS sẽ ảnh hưởng tới nhiều quyết định quan trọng khác của FAM trong năm 2026, trong đó có kế hoạch cử đội tuyển Malaysia tham dự các đấu trường lớn như Đại hội Thể thao châu Á (Asiad).

Ở thời điểm hiện tại, đội tuyển Malaysia đang dẫn đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với 15 điểm tuyệt đối, sau khi toàn thắng cả 5 trận đã đấu. Tuy nhiên, nếu bị xử thua trước đội tuyển Việt Nam và Nepal, họ sẽ bị loại ngay lập tức.