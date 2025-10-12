HLV Patrick Kluivert nói gì sau khi Indonesia tan mộng dự World Cup?

Đêm qua, Indonesia đã thất bại với tỷ số 0-1 trước Iraq ở vòng loại thứ 4 World Cup 2026 trên sân King Abdullah (Saudi Arabia). Với kết quả này, đội bóng xứ Vạn đảo đã không thể giành tấm vé tham dự giải đấu bóng đá lớn nhất hành trình.

HLV Kluivert cho rằng toàn đội Indonesia đã cố gắng hết sức (Ảnh: Reuters).

Trên mạng xã hội, các cổ động viên (CĐV) Indonesia đã lên tiếng kêu gọi sa thải HLV Patrick Kluivert. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hà Lan vẫn tỏ ra bình tĩnh sau trận. Phát biểu trước báo giới, ông nhấn mạnh: “Trước hết, tôi vô cùng thất vọng vì kết quả này.

Nếu nhìn vào diễn biến trận đấu, chúng tôi chơi tốt hơn nhiều so với đối thủ. Tôi thất vọng vì kết quả cuối cùng. Không chỉ tôi, mà người hâm mộ Indonesia cũng như các cầu thủ đều có chung cảm giác ấy.

Tôi đánh giá Indonesia đã đạt được kết quả tốt ở vòng loại World Cup 2026. Chúng tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều sau chặng đường đã qua, cả với tư cách cá nhân lẫn tập thể. Thật khó tưởng tượng giấc mơ World Cup đã tan biến sau nỗ lực chăm chỉ của toàn đội”.

HLV Kluivert cho rằng người hâm mộ Indonesia có quyền tự hào về các cầu thủ. Ông nói thêm: “Người hâm mộ Indonesia có quyền tự hào về các cầu thủ đội nhà. Họ đã nỗ lực hết sức để cụ thể hóa giấc mơ tham dự World Cup. Đó không chỉ là giấc mơ của riêng tôi, các cầu thủ mà là cả dân tộc Indonesia. Tôi vô cùng thất vọng vì tất cả chúng tôi, từ ban huấn luyện, các cầu thủ, đội ngũ y tế, kỹ thuật đã nỗ lực hết sức”.

Indonesia gục ngã bởi bàn thua duy nhất ở phút 76 sau pha dứt điểm của Zidane Iqbal (Ảnh: PSSI).

Khi được hỏi về kế hoạch ở đội tuyển Indonesia sau vòng loại World Cup 2026, HLV Kluivert đáp: “Vẫn chưa có kế hoạch nào cả. Chúng tôi cần phải xem xét và đánh giá những gì đã làm”.

Sau chiến thắng trước Indonesia, Iraq sẽ bước vào trận đấu quyết định với Saudi Arabia vào lúc 1h45 ngày 15/10. Saudi Arabia đang có lợi thế khi hơn Iraq hiệu số bàn thắng bại. Do đó, đội chủ nhà chỉ cần hòa là giành vé tham dự World Cup 2026.