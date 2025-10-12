Indonesia nhận tin không vui từ FIFA sau khi vỡ mộng dự World Cup

Giấc mơ tham dự World Cup 2026 của Indonesia đã tan vỡ sau khi đội bóng này hứng chịu thất bại với tỷ số 0-1 trước Iraq vào đêm qua. Sau hai trận đấu với Saudi Arabia và Iraq, đại diện của Đông Nam Á không có điểm nào và xếp cuối bảng A.

Indonesia bị trừ điểm nặng trên bảng xếp hạng FIFA sau trận thua trước Iraq (Ảnh: IFA).

Không những vậy, Indonesia còn nhận tin không vui từ FIFA. Trận thua trước Iraq đã khiến đoàn quân HLV Kluivert bị trừ 6,53 điểm. Như vậy, nếu tính cả trận thua trước Saudi Arabia, Indonesia bị trừ tổng cộng 13,21 điểm.

Với việc bị trừ điểm khá nặng, Garuda (biệt danh của đội tuyển Indonesia) đã tụt 3 bậc, từ vị trí thứ 119 xuống thứ 122 thế giới. Họ đã mất vị trí thứ ba ở khu vực Đông Nam Á vào tay của Malaysia. “Bầy hổ” được cộng 6,77 điểm sau chiến thắng trước Lào và tăng 4 bậc lên xếp thứ 119 thế giới.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam tăng 1 bậc lên xếp thứ 113 thế giới sau khi được cộng 6,98 điểm từ chiến thắng trước Nepal. Thái Lan cũng được cộng 6,71 điểm sau chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa. Họ đã vươn lên vị trí thứ 98 thế giới. Thái Lan là đội bóng duy nhất của Đông Nam Á góp mặt trong top 100 thế giới.

Indonesia đã thi đấu nỗ lực nhưng chưa đủ để tạo nên bất ngờ (Ảnh: PSSI).

Sau khi Indonesia bị loại khỏi vòng loại World Cup 2026, cổ động viên (CĐV) Indonesia đã lên tiếng kêu gọi HLV Kluivert từ chức. Phát biểu trong buổi họp báo, HLV người Hà Lan cho biết: “Trước hết, tôi vô cùng thất vọng vì kết quả này. Nếu nhìn vào diễn biến trận đấu, chúng tôi chơi tốt hơn nhiều so với đối thủ. Tôi thất vọng vì kết quả cuối cùng. Không chỉ tôi, mà người hâm mộ Indonesia cũng như các cầu thủ đều có chung cảm giác ấy.

Tôi đánh giá Indonesia đã đạt được kết quả tốt ở vòng loại World Cup 2026. Chúng tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều sau chặng đường đã qua, cả với tư cách cá nhân lẫn tập thể. Thật khó tưởng tượng giấc mơ World Cup đã tan biến sau nỗ lực chăm chỉ của toàn đội”.