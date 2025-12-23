Bộ Công an khen thưởng Đình Bắc, Trịnh Thu Vinh sau chiến tích SEA Games 33

Tối 23/12, Bộ Công an đã tổ chức Chương trình gặp mặt, biểu dương huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) của Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân (CAND) đạt thành tích cao tại SEA Games 33 vừa qua.

Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao CAND phát biểu tại buổi gặp mặt, biểu dương HLV, VĐV của Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân (CAND) đạt thành tích cao tại SEA Games 33 (Ảnh: Nguyễn Bình).

Tham dự và chủ trì buổi lễ có Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao CAND; đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam; đại diện Ủy ban Olympic Việt Nam, các liên đoàn thể thao quốc gia...

Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân tham dự SEA Games 33 với lực lượng gồm 50 HLV và VĐV, thi đấu ở 15 môn thể thao, là đoàn đông nhất của Thể thao Công an Nhân dân từng được triệu tập tại một kỳ SEA Games.

Đại tướng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng tặng bằng khen kèm phần thưởng cho VĐV Trịnh Thu Vinh (thứ 2 từ phải sang) cùng các VĐV giành HCV SEA Games 33 (Ảnh: Nguyễn Bình).

VĐV Nguyễn Đình Bắc (thứ 4 từ phải sang) cùng các VĐV xuất sắc của Hiệp hội Thể thao CAND nhận bằng khen của Bộ Công an (Ảnh: Nguyễn Bình).

Sau gần hai tuần tranh tài, lực lượng Thể thao Công an Nhân dân đã xuất sắc giành tổng cộng 27 huy chương, gồm 11 HCV, 9 HCB và 7 HCĐ – thành tích cao nhất trong lịch sử tham dự SEA Games của thể thao Công an Nhân dân Việt Nam.

Đặc biệt, môn bắn súng là điểm sáng với dấu ấn của xạ thủ Trịnh Thu Vinh, người giành 4 HCV, 1 HCB và phá 3 kỷ lục SEA Games, khẳng định đẳng cấp vượt trội và bản lĩnh thi đấu vững vàng.

Ở các môn võ và thể thao mang tính ứng dụng nghiệp vụ như karate, đua thuyền, các VĐV thuộc Hiệp hội Thể thao CAND tiếp tục thể hiện ưu thế rõ nét về thể lực, kỹ thuật và tinh thần kỷ luật, giành nhiều huy chương quan trọng.

Một dấu ấn khác là chức vô địch môn bóng đá nam SEA Games 33 khi U22 Việt Nam lội ngược dòng đánh bại Thái Lan với tỷ số 3-2 ở trận chung kết kéo dài 120 phút. Đáng chú ý, cả 3 bàn thắng đều do các cầu thủ trưởng thành từ môi trường đào tạo của lực lượng CAND ghi bàn là Đình Bắc, Lý Đức và Thanh Nhàn, khẳng định định hướng chiến lược, hiệu quả công tác đào tạo, quản lý và phát triển VĐV trong lực lượng.

Tại buổi lễ, Bộ Công an đã trao Bằng khen cho các HLV, VĐV có thành tích xuất sắc tại SEA Games 33, kèm theo phần thưởng tiền mặt tương ứng 30 triệu đồng đối với HCV, 20 triệu đồng với HCB, 10 triệu đồng với HCĐ và 5 triệu đồng cho các VĐV tham dự SEA Games 33.

Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh (thứ 2 từ trái sang), Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị trao Quyết định tuyển dụng cán bộ vào lực lượng CAND đối với VĐV bắn súng Trịnh Thu Vinh; VĐV karate Nguyễn Ngọc Trâm; tạm tuyển VĐV Nguyễn Minh Châu làm huấn luyện viên bộ môn bắn súng thuộc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao CAND (Ảnh: Nguyễn Bình).

Đáng chú ý, Bộ Công an cũng công bố Quyết định tuyển dụng hai VĐV Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Ngọc Trâm vào lực lượng CAND và công tác tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao CAND, tạm tuyển VĐV Nguyễn Minh Châu làm HLV bộ môn bắn súng tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao CAND.

Bộ trưởng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và các đại biểu cùng các HLV, VĐV chụp ảnh kỷ niệm tại buổi gặp mặt (Ảnh: Nguyễn Bình).

Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, Đại tướng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cống hiến của đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên thể thao CAND; nhấn mạnh rằng thể thao là một bộ phận quan trọng trong chiến lược xây dựng lực lượng Công an Nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế bản lĩnh thể thao CAND trên đấu trường quốc gia và quốc tế.