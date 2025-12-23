Báo quốc tế nêu rõ 3 lần thể thao Việt Nam chịu oan ức ở SEA Games 33

Hôm qua (22/12), tờ Straits Times đã có bài viết tổng kết 8 khoảnh khắc tuyệt vời và tồi tệ nhất SEA Games. Đáng chú ý, ở mục “Những tranh cãi lớn nhất”, tờ báo của Singapore nêu ra 4 trường hợp và có tới 3 trường hợp thuộc về đoàn thể thao Việt Nam.

Bích Thùy phản ứng với quyết định của trọng tài sau khi bị từ chối bàn thắng hợp lệ (Ảnh: Mạnh Quân).

Đầu tiên chính là tình huống đội tuyển nữ Việt Nam bị trọng tài biên Phutsavan Chanthavong từ chối bàn thắng hợp lệ trong trận chung kết với Philippines khi cho rằng Bích Thùy đã rơi vào thế việt vị trước khi ghi bàn.

Tuy nhiên, khi xem lại pha quay chậm, có thể thấy cầu thủ của tuyển nữ Việt Nam vẫn đứng thấp hơn hậu vệ cuối cùng của Philippines tới gần 3m. Việc bị từ chối bàn thắng oan ức khiến cho thầy trò HLV Mai Đức Chung lỡ hẹn với chức vô địch khi thất bại trước Philippines trong trận chung kết.

Sau trận đấu, nhiều người hâm mộ Việt Nam đã tỏ ra không hài lòng với quyết định của trọng tài biên và thông cảm cho nỗi đau của các cô gái Việt Nam.

Ngoài tình huống này, tờ Straitstimes còn nhắc tới hai vụ việc khác mà các vận động viên (VĐV) Việt Nam chịu thiệt thòi. Đó là VĐV 16 tuổi Trần Hoàng Khôi đã bị yêu cầu thi đấu lại dù sắp thắng đối thủ Thái Lan ở bán kết môn bowling. Lý do mà ban tổ chức đưa ra là… xếp nhầm lịch thi đấu.

Theo đó, lẽ ra Hoàng Khôi phải đấu với Jesus San Jose (Philippines), còn Napat gặp Syazirol Shamsudin (Malaysia) ở vòng bán kết. Dù sao, Hoàng Khôi đã xuất sắc vượt qua trở ngại này để giành tấm HCV cho bowling.

Hoàng Khôi (áo đỏ) giành HCV lịch sử cho bowling Việt Nam ở SEA Games (Ảnh: TTBA).

Ngoài ra, vụ game thủ Tokyogurl (Thái Lan) gian lận khi đối đầu với đội Việt Nam ở môn Liên Quân Mobile cũng được nhắc tới. Sau vụ này, VĐV Thái Lan đã bị cấm thi đấu trọn đời.

Trường hợp "chịu oan ức" còn lại được tờ Straits Times kể ra đó là khi đội pencak silat Malaysia không chấp nhận quyết định của trọng tài, vì cho rằng thiên vị chủ nhà Thái Lan. Hệ quả, toàn đội Malaysia đã đuổi đánh trọng tài.

Tờ Straits Times cũng đề cập tới những khoảnh khắc ấn tượng SEA Games khi VĐV cử tạ Rizki của Indonesia phá 2 kỷ lục thế giới, VĐV chạy 100m Thái Lan Puripol Boonsorn trở thành VĐV đầu tiên ở Đông Nam Á chạy dưới 10 giây (9,94 giây), cuộc lội ngược dòng khó tin của VĐV đấu kiếm người Singapore Amita Berthier.