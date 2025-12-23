Chuyên gia lo đội tuyển Malaysia bị cấm tham dự giải đấu "nâng tầm châu Á"

Theo chuyên gia bóng đá, tiến sĩ Zulakbal Abdul Karim, kế hoạch ra mắt AFC Nations League của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao tiêu chuẩn bóng đá trên toàn lục địa. Tuy nhiên, ông cho rằng việc giải đấu này có mang lại lợi ích cho Harimau Malaya hay không vẫn còn là dấu hỏi, bởi khả năng tham dự của đội tuyển Malaysia hiện chưa chắc chắn trong bối cảnh đối mặt với các án phạt tiềm tàng từ FIFA và AFC.

Đội tuyển Malaysia có nguy cơ bị cấm tham gia các giải đấu bóng đá quốc tế nếu FIFA quyết định mở rộng các biện pháp trừng phạt liên quan đến cáo buộc làm giả giấy tờ của bảy cầu thủ nhập tịch.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia đang vướng bê bối của 7 cầu thủ nhập tịch (Ảnh: Getty).

Giải AFC Nations League được đề xuất sẽ mô phỏng mô hình của UEFA Nations League, với hệ thống thi đấu phân cấp nhằm mang lại cho các đội tuyển quốc gia những trận đấu thường xuyên và mang tính cạnh tranh, thay vì chỉ là các trận giao hữu quốc tế rời rạc.

Hôm qua (22/12), Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul, cho biết giải đấu sẽ hỗ trợ 47 liên đoàn thành viên thông qua việc cung cấp các trận đấu có cấu trúc rõ ràng, chất lượng cao, đồng thời giúp giảm bớt gánh nặng về hậu cần và tài chính.

UEFA Nations League ra mắt vào năm 2018 và đã nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ chất lượng chuyên môn cao và sức hút lớn đối với người hâm mộ, đặc biệt tại các quốc gia nhỏ vốn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các đối thủ có tính cạnh tranh.

Chia sẻ với tờ New Straits Times, ông Zulakbal nhận định: “Việc học hỏi mô hình thành công của UEFA Nations League là một ý tưởng rất tốt. Mô hình này giúp các quốc gia nhỏ có được những trận đấu cạnh tranh thực sự, thay vì chỉ đá giao hữu.

Giải đấu đã giúp các đội bóng yếu hơn cải thiện trình độ và thu hẹp khoảng cách với các cường quốc. Tôi tin rằng một mô hình tương tự hoàn toàn có thể thành công tại châu Á. Các đội tuyển quốc gia sẽ buộc phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn vì Nations League không đơn thuần là giao hữu”.

Theo ông Zulakbal, việc gia tăng tính cạnh tranh sẽ trực tiếp nâng cao tiêu chuẩn chuyên môn, buộc cầu thủ phải duy trì phong độ ổn định trong những trận đấu có ý nghĩa thực sự. Ông cũng nhấn mạnh khía cạnh thương mại, cho rằng các trận đấu chính thức luôn hấp dẫn người hâm mộ và nhà tài trợ hơn so với giao hữu.

“Cạnh tranh cao hơn sẽ thúc đẩy cầu thủ nỗ lực nhiều hơn, qua đó cải thiện chất lượng bóng đá. Các đội tuyển cần có sự chuẩn bị bài bản, chứ không thể chỉ tập hợp lực lượng cho vài trận giao hữu. Các trận đấu chính thức thu hút đông khán giả hơn, mở ra cơ hội tăng doanh thu từ bán vé, hàng hóa và thu hút thêm nhà tài trợ”, ông nói.

Tuy nhiên, Malaysia có thể bỏ lỡ mùa giải đầu tiên của AFC Nations League nếu đội tuyển bị xử phạt vì sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện tại vòng loại Asian Cup 2027 hồi đầu năm.

Dù vậy, Zulakbal cho rằng bóng đá Malaysia vẫn phải tiếp tục phát triển, ngay cả trong trường hợp đội tuyển quốc gia bị đình chỉ, và coi đó là cơ hội để tái cấu trúc toàn diện.

“Nếu Malaysia không thể tham dự Nations League vì lệnh cấm, đó sẽ là một tổn thất lớn khi vắng mặt ở mùa giải đầu tiên có sự góp mặt của các đội bóng hàng đầu. Nhưng khi đã chạm đáy, con đường duy nhất là đi lên. Nếu bị đình chỉ một hoặc hai năm, chúng ta phải tận dụng thời gian đó để thiết lập lại hệ thống, từ đào tạo trẻ đến bóng đá chuyên nghiệp. Việc bị đình chỉ thi đấu có thể trở thành điều tích cực, nếu chúng ta biết tận dụng nó để cải thiện nền bóng đá của mình", ông Zulakbal nhận định.