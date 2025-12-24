7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị xóa sạch giá trị, chỉ còn 0 đồng

Ở thời điểm này, 7 cầu thủ nhập tịch trái phép của Malaysia là Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Jon Irazabal, Joao Figueiredo và Imanol Machuca đang thụ án treo giò 1 năm từ FIFA. Hầu hết trong số này đã bị các CLB chủ quản cắt hợp đồng.

7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị điều chỉnh giá về 0 đồng (Ảnh: NST).

Không những vậy, họ còn phải nhận đòn đau tiếp theo khi bị chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt xóa sạch giá trị chuyển nhượng. Các cầu thủ này đều bị điều chỉnh giá về mức 0 đồng, tức không bằng các cầu thủ nghiệp dư.

Nên nhớ, trước khi dính vụ bê bối nhập tịch, 7 cầu thủ này được đánh giá cao về chuyên môn, trong đó trung vệ Facundo Garces còn là ngôi sao đang lên của CLB Alaves thi đấu ở giải La Liga (Tây Ban Nha).

Imanol Machuca là cầu thủ mất giá nhiều nhất. Trước khi bị xóa sạch giá trị, tiền vệ này được định giá 2,3 triệu euro. Tiếp theo là Joao Figueiredo (Johor Darul Tazim) với mức chuyển nhượng trước đây là 1,85 triệu euro. Tiếp đó là Facundo Garces (930.000 euro), Jon Irazabal (550.000 euro), Rodrigo Holgado (420.000 euro), Hector Hevel (370.000 euro) và Gabriel Palmero (46.000 euro).

Động thái của Transfermarkt ảnh hưởng lớn tới tương lai của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia (Ảnh: FAM).

Mới đây, FIFA đã đưa ra án phạt bổ sung với bóng đá Malaysia. Theo đó, đội tuyển quốc gia nước này bị xử thua 0-3 trong ba trận đấu với Cape Verde, Singapore và Palestine. Điều đó khiến họ tụt 5 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, từ vị trí thứ 116 xuống thứ 121 thế giới.

FIFA vẫn tiếp tục điều tra sâu về vụ nhập tịch trái phép để làm rõ trách nhiệm. Do đó, không loại trừ khả năng Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) sẽ nhận thêm án phạt.

FAM khẳng định không kháng cáo án phạt xử thua của FIFA mới đây. Thay vào đó, họ tập trung đưa vụ việc lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS) để hy vọng lật ngược tình hình. Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đang chờ đợi phán quyết của CAS trước khi đưa ra án phạt với Malaysia.