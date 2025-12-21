AFC ra án phạt với Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027

Ủy ban Đạo đức và Kỷ luật AFC xác định FAM đã để xảy ra hai sai phạm trong một trận đấu với Nepal vào ngày 18/11 trên sân Bukit Jalil trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.

AFC phạt tiền Malaysia vì sai phạm trong trận đấu với Nepal vào ngày 18/11 (Ảnh: Getty).

Dựa trên thông báo từ AFC, FAM bị yêu cầu nộp tổng số tiền phạt là 12.500 USD (328 triệu đồng) cho hai lỗi vi phạm trong trận đấu nói trên.

Lỗi đầu tiên liên quan đến việc trận đấu bị khởi tranh muộn. Cụ thể, đại diện của FAM đã khiến thời điểm bắt đầu hiệp 1 bị trì hoãn 1 phút 20 giây, trong khi hiệp 2 cũng bắt đầu muộn hơn 1 phút 30 giây so với quy định.

Do vi phạm Điều 2.2 của Sổ tay vận hành các giải đấu AFC, FAM bị phạt 2.500 USD (khoảng 66 triệu đồng). Đồng thời, AFC xác nhận đây là lần vi phạm thứ hai của FAM trong giai đoạn tái phạm.

Lỗi thứ hai đến từ việc FAM không bảo đảm cầu thủ Mohamad Faisal bin Abdul Halim, người được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận, tham dự buổi họp báo sau trận đấu theo quy định bắt buộc.

Hành vi này đã vi phạm Điều 4.3.8, kết hợp với Điều 31.3 của Quy chế thi đấu vòng loại Asian Cup 2027, qua đó khiến FAM phải chịu thêm khoản tiền phạt 10.000 USD (khoảng 263 triệu đồng).

AFC nhấn mạnh rằng toàn bộ số tiền phạt phải được FAM thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực, phù hợp với Điều 11.3 của Bộ Quy tắc Kỷ luật và Đạo đức AFC.

AFC vẫn chưa đưa ra án phạt với Malaysia vì sử dụng các cầu thủ nhập tịch trái phép trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, cơ quan quản lý bóng đá châu Á vẫn chưa đưa ra án phạt dành cho Malaysia ở vụ làm giả hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ. Các cầu thủ này đã được sử dụng trái phép trong hai trận đấu với đội tuyển Việt Nam và Nepal.

Tổng Thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John (người Malaysia) khẳng định cơ quan này chờ phán quyết cuối cùng từ Tòa án trọng tài thể thao (CAS), sau khi FAM tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết, trước khi xem xét các bước tiếp theo.

Tổng thư ký AFC cho biết: “Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi sẽ chờ quyết định từ CAS. Án phạt này vừa mới được FIFA công bố nên AFC cần thời gian để xem xét đầy đủ”.

Trước đó, cơ quan quản lý bóng đá châu Á khẳng định rằng hạn chót để đưa ra án phạt với Malaysia vào ngày 31/3/2026, khi vòng loại Asian Cup 2027 kết thúc.