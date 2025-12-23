FIFA dùng 4 từ nói về chức vô địch của U22 Việt Nam, khen ngợi Đình Bắc

Việc U22 Việt Nam lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan để giành tấm HCV SEA Games 33 đã thu hút được sự chú ý đặc biệt từ giới truyền thông quốc tế.

FIFA đăng tải những bức hình ăn mừng tấm HCV SEA Games của U22 Việt Nam (Ảnh: FIFA World Cup).

Tới hôm nay (23/12), trang FIFA World Cup (thuộc quyền quản lý của FIFA) đã nói về sự kiện này. Họ đã đăng tải hình ảnh thầy trò HLV Kim Sang Sik ăn mừng chức vô địch. Kèm theo đó là dòng trạng thái: “Cảm xúc vẹn nguyên”.

Bài đăng ngay lập tức thu hút sự chú ý đặc biệt từ người hâm mộ Việt Nam. Bài viết đã thu hút được hàng chục nghìn lượt thích và bình luận. Màn ngược dòng của U22 Việt Nam mang tới cảm xúc bất diệt khi đây là lần đầu tiên, chúng ta lội ngược dòng thắng các đội bóng Thái Lan sau khi bị dẫn trước 2-0 ở hiệp 1.

Trong một bài viết khác, trang FIFA World Cup cũng khen ngợi Đình Bắc. Họ đăng tải dòng trạng thái: “Tuổi trẻ tài cao, ĐB7 (Đình Bắc 7)”, kèm theo hình ảnh cầu thủ này ăn mừng bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trước U22 Thái Lan.

Kỳ SEA Games 33 đã chứng kiến thành công rực rỡ của Đình Bắc. Tiền đạo này đã đóng góp 3 bàn thắng và 2 đường kiến tạo thành bàn giúp U22 Việt Nam giành tấm HCV.

Sau giải SEA Games, toàn đội U23 Việt Nam (nòng cốt là đội U22) sẽ tập trung trở lại vào ngày 23/12, bắt đầu giai đoạn chuẩn bị cho đấu trường châu lục. Ngày 26/12, toàn đội sẽ lên đường sang Qatar tập huấn nhằm tăng cường thể lực, hoàn thiện lối chơi và nhân sự.

FIFA khen ngợi Đình Bắc (Ảnh: FIFA World Cup).

Trong thời gian tập huấn tại đây, thầy trò HLV Kim Sang Sik dự kiến sẽ có trận đấu giao hữu quan trọng với U23 Syria, qua đó giúp Ban huấn luyện rà soát lực lượng và điều chỉnh chiến thuật trước thềm giải đấu chính thức.

Sau giai đoạn tập huấn, U23 Việt Nam sẽ di chuyển sang Saudi Arabia vào ngày 1/1/2026 để tham dự giải U23 châu Á 2026.

Tại giải đấu này, U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu được đánh giá nhiều thách thức khi lần lượt chạm trán U23 Jordan ở trận ra quân ngày 6/1, tiếp đó gặp U23 Kyrgyzstan vào ngày 9/1 và khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu với chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1.