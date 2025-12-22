Tuyển Việt Nam nhận tin vui từ FIFA, Malaysia lĩnh đòn đau khi bị xử thua

Vì trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Lào diễn ra vào ngày 19/11 nên điểm số của hai đội được tính sang bảng xếp hạng FIFA tháng 12. “Những chiến binh sao vàng” đã được cộng 5,89 điểm sau chiến thắng 2-0 trước Lào.

Đội tuyển Việt Nam tăng 3 bậc sau chiến thắng trước Lào (Ảnh: VFF).

Nhờ vậy, đội tuyển Việt Nam đã tăng 3 bậc lên xếp thứ 107 thế giới. Theo tính toán của FIFA, “Rồng vàng” là đội bóng có mức tăng trưởng tốt nhất thế giới trong tháng này.

Đội tuyển Việt Nam vẫn đang nỗ lực hướng tới vị trí trong top 100 giống như thời HLV Park Hang Seo. Chúng ta đang xếp thứ hai ở khu vực Đông Nam Á sau Thái Lan. Trên bảng xếp hạng FIFA tháng 12, “Voi chiến” đã tụt 1 bậc xuống thứ 96. Lý do bởi Palestine thi đấu thành công ở cúp Ả rập và được cộng 14,18 điểm. Nhờ đó, đội bóng này tăng 1 bậc lên thứ 95.

Trong khi đó, Malaysia đã bị trừ tới 22,52 điểm và tụt 5 bậc xuống thứ 121 thế giới. Lý do vì họ vừa bị FIFA xử thua 0-3 trong ba trận đấu gặp Cape Verde, Singapore và Palestine. Đây cũng là đội bóng tụt sâu nhất thế giới trong tháng này.

Malaysia tụt 5 bậc sau khi bị Malaysia xử thua 3 trận giao hữu (Ảnh: VFF).

Dù sao, Malaysia vẫn giữ được hạng ba ở Đông Nam Á. Họ xếp ngay trên Indonesia (thứ 122) khi có nhiều hơn 1 điểm. Garuda không thi đấu kể từ tháng 10 tới nay. Do đó, họ vẫn giữ nguyên điểm số.

Top 10 thế giới không thay đổi vì nhóm này không ra sân thi đấu trong tháng 12. Đứng đầu thế giới vẫn là Tây Ban Nha với 1877,18 điểm. Xếp thứ hai là Argentina với 1873,33 điểm. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Pháp, Anh, Brazil, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Bỉ, Đức và Croatia.