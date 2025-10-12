Giấc mơ dự World Cup tan vỡ, cầu thủ Indonesia đổ gục xuống sân

Đoàn quân của HLV Patrick Kluivert đã không thể gây bất ngờ khi để thua 0-1 trước Iraq trong trận đấu thứ hai của bảng B, vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á trên SVĐ King Abdullah Sports City (Saudi Arabia) diễn ra rạng sáng nay (12/10, giờ Việt Nam).

Tuyển Indonesia (áo đỏ) đã để thua sít sao trước Iraq và khép lại hành trình dự vòng loại World Cup 2026 (Ảnh: Bola).

Bàn thắng duy nhất của Zidane Iqbal ở phút 76 đã chấm dứt giấc mơ tham dự World Cup 2026 của đội tuyển Indonesia do đã chắc chắn xếp cuối bảng B, khi trước đó để thua 2-3 trước chủ nhà Saudi Arabia. Giờ đây tấm vé dự World Cup trực tiếp là cuộc cạnh tranh giữa Iraq và Saudi Arabia vào ngày 15/10 tới đây.

Đáng chú ý, sau thất bại trước Iraq, nhiều cầu thủ Indonesia đã không giấu nổi sự thất vọng và đổ gục trên sân. Máy quay truyền hình đã ghi được cảnh tiền vệ Thom Haye khóc như mưa sau khi trọng tài Ma Ning (người Trung Quốc) thổi còi kết thúc trận đấu.

Đội trưởng đội tuyển quốc gia Indonesia Jay Idzes đã đến gần và cố gắng trấn an Thom Haye. Ngay cả những cầu thủ của Iraq như Ali Jasim cũng phải đến động viên Thom Haye.

Thom Haye đổ gục xuống sân và khóc nức nở sau khi giấc mơ dự World Cup 2026 của tuyển Indonesia tan vỡ (Ảnh: Reuters).

Đối với Thom Haye, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để anh cạnh tranh một suất dự World Cup cùng đội tuyển quốc gia Indonesia. Cầu thủ sinh ra tại Hà Lan này đã 30 tuổi và không có gì đảm bảo anh sẽ còn trụ vững trong 4 năm nữa.

Tiền đạo Miliano Jonathans cũng trở thành tâm điểm chú ý của ống kính truyền hình trực tiếp. Cầu thủ trẻ đang khoác áo CLB Utrecht của Hà Lan không giấu được nỗi buồn, lấy áo đấu để ngăn những dòng nước mắt tuôn rơi.

"Không chỉ Thom Haye, Miliano Jonathans mà Ole Romeny cũng gục xuống sân, vẻ mặt buồn bã, nhưng anh cố gắng giữ vững tinh thần khi các đồng đội tiến đến. Kevin Diks cũng trông có vẻ chán nản, cúi gằm mặt xuống giữa sân.

HLV Patrick Kluivert cũng tỏ ra buồn bã và vô cùng thất vọng. Người ta thấy vị chiến lược gia người Hà Lan lấy một chiếc khăn nhỏ che mặt khi tiếng còi dài vang lên", tờ Bola của Indonesia miêu tả nỗi buồn của thầy trò HLV Patrick Kluivert sau khi hành trình tại vòng loại World Cup 2026 chính thức khép lại.