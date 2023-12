Trợ lý HLV Park: "HLV Troussier chưa tạo được dấu ấn và chịu nhiều áp lực"

Trả lời phỏng vấn Dân trí trước thềm Asian Cup 2023, cựu trợ lý HLV Park Hang Seo - chuyên gia Bae Ji Won nhận định mảng miếng chiến thuật của đội tuyển Việt Nam chưa đủ sắc nét và HLV Philippe Troussier cần mài dũa thêm. Tuy nhiên, tinh thần dân tộc là ưu thế lớn để chờ đợi "Những chiến binh sao vàng" tạo bất ngờ.

Xin chào ông Bae Ji Won. Lời đầu tiên, chúc ông một năm mới 2024 nhiều điều tốt lành. Nhìn lại năm 2023 vừa qua, ông đánh giá như thế nào về màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên mới Philippe Troussier?

- Trong năm 2023 vừa qua, nhiều người kỳ vọng sự phát triển vượt bậc của đội tuyển bóng đá nam cùng sự xuất hiện của huấn luyện viên (HLV) trưởng mới. Tuy nhiên, sau gần một năm, thực tế kỳ vọng đã giảm đi đáng kể. Các yếu tố để bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển chưa được thể hiện rõ ràng.

Thay vào đó, nhiều người hâm mộ đang hoài niệm về đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo. Điều này cho thấy giới mộ điệu chưa thể an tâm và mong muốn được nhìn thấy lối chơi của đội tuyển Việt Nam một cách rõ ràng hơn.

Việt Nam có lẽ là đội tuyển quốc gia (ĐTQG) thăng tiến vượt bậc nhất trong khu vực Đông Nam Á dưới thời ông Park, thông qua những thành tích ấn tượng tại các giải khu vực và châu lục. Tuy nhiên, khả năng đua tranh các danh hiệu đang bị hoài nghi trong thời gian gần đây.

Tôi từng làm việc ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG và chứng kiến nhiều biến động của đội tuyển Việt Nam, thế nên cảm nhận rõ nhất là sự thiếu ổn định của hệ thống các giải thi đấu trong nước.

Các nền bóng đá lớn tại châu Âu lẫn châu Á đều duy trì hệ thống giải đấu trong nước ổn định trong nhiều thập kỷ. Bóng đá Việt Nam chưa có được điều này, với nhiều sự xáo trộn cũng như điều chỉnh rút ngắn hoặc kéo dài lịch thi đấu phụ thuộc vào ĐTQG. Đó là điểm cần cải thiện.

Năm 2023, đội tuyển bóng đá nam lẫn nữ Việt Nam đều chia tay những HLV thành công nhất lịch sử. Riêng đội tuyển bóng đá nam, HLV Troussier là người được chọn thay thế vị trí ông Park. Ông nhận định như thế nào về vị chiến lược gia người Pháp sau gần một năm dẫn dắt ĐTQG?

- Đầu tiên, cần nhìn nhận khách quan là đội tuyển Việt Nam đã đạt được những thành công quá lớn dưới thời HLV Park Hang Seo. Không phải lúc nào cũng có thể đạt được bước đại nhảy vọt như thế.

Thành tựu của người tiền nhiệm cũng tạo ra áp lực nặng nề và phần nào che phủ nỗ lực của HLV Troussier. Hơn nữa năm 2023 không có nhiều giải đấu quan trọng để thầy trò Troussier thể hiện.

Dù vậy, theo quan điểm của tôi, bóng đá Việt Nam khó lòng đạt được bước phát triển thần tốc như dưới thời ông Park. Không thể lúc nào cũng có điều kỳ diệu như vậy xảy đến.

HLV Troussier cũng chưa tạo được dấu ấn nào quá đặc biệt. Các mảng miếng chiến thuật của ông ấy chưa thực sự rõ nét. Ông ấy vẫn đang trong quá trình chuyển đổi lối chơi, triết lý.

Một trong những biểu hiện là việc trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ. Đó vừa là cách để kiểm tra năng lực đồng thời rẽ sang xu hướng mới. Dù vậy, HLV Troussier cần duy trì được ưu điểm của đội tuyển Việt Nam có được từ thời ông Park và điều chỉnh dựa trên kế hoạch, ý tưởng của HLV mới một cách hài hòa, nhuần nhuyễn.

Nhưng chúng ta cũng cần thừa nhận HLV Troussier là người rất dũng cảm khi người tiền nhiệm đã đạt được thành công rực rỡ. Phải chăng vị chiến lược gia người Pháp này đang phải chịu quá nhiều áp lực không đáng có?

- Có lẽ ông Troussier cũng cảm nhận được áp lực lớn như thế nào. Từ góc độ HLV, ông ấy có thể nghĩ cần thời gian để thích nghi và phát triển phong cách theo triết lý của ông ấy. Tất nhiên, do tính chất của ĐTQG, các HLV không thể dành nhiều thời gian cho các tuyển thủ làm quen với đấu pháp, sơ đồ chiến thuật mới như các CLB.

Do đó, ông Troussier cần chú trọng hơn vào việc chọn lựa phương pháp, hướng phát triển tối ưu và hoàn thành mục tiêu. Khó khăn của HLV cấp ĐTQG là phải đạt được kết quả người hâm mộ cả nước mong đợi trong thời gian ngắn. Nếu không đạt được mục tiêu, áp lực lên HLV càng trở nên khủng khiếp.

Chúng ta đều nhận định, dự đoán và kỳ vọng từ bên ngoài, không thể cảm nhận hết được biến chuyển bên trong đội tuyển. Điều duy nhất cần rõ ràng là đừng tạo cho ông Troussier quá nhiều áp lực về việc so sánh thành tích với người tiền nhiệm.

Hơn nữa, ông ấy cần tập trung và nỗ lực hết mình để hoàn thiện đấu pháp và sơ đồ chiến thuật cho đội tuyển.

Nếu không nói về thành tích, chúng ta có thể nói về tính cách? Theo ông đâu là sự khác biệt cơ bản giữa HLV Park Hang Seo và Troussier?

- Theo tôi, HLV Troussier là mẫu người trầm lặng hơn người tiền nhiệm. HLV Park khá nóng nảy, luôn thể hiện đam mê quyết liệt, còn Troussier điềm tĩnh và làm việc theo kiểu logic. Tất nhiên, mỗi HLV sẽ có một phong cách, rất khó đánh giá ai hơn ai.

Chẳng hạn như phong cách của ông Alex Ferguson và Arsene Wenger, cựu HLV Man Utd và Arsenal, hoàn toàn trái ngược. Do đó hệ thống chiến thuật và lối chơi cũng khác nhau.

HLV Troussier theo xu hướng tự do và sáng tạo hơn khi xây dựng hệ thống chiến thuật. Tôi nhận thấy ông ấy trao cơ hội rất nhiều cho các cầu thủ trẻ và tràn đầy năng lượng. Đó là điều đặc biệt. Dù vậy, cần nhấn mạnh rằng so sánh HLV cũ và HLV mới là điều vô nghĩa, bởi tính chất thời điểm rất khác nhau.

Dưới thời ông Troussier, nhiều nhân tố mới đã được triệu tập vào ĐTQG. Rõ nhất là danh sách 34 tuyển thủ được triệu tập tham dự Asian Cup sắp tới. Ông nhận định thế nào từ sự mới mẻ này không?

- Thực tế, việc xáo trộn mạnh ĐTQG khi chuyển sang HLV mới là quá trình rất khó khăn và phức tạp. Do đó, hầu hết các vị tân HLV luôn cố gắng duy trì sự hòa hợp với lực lượng cựu trào. Sau đó, họ mới cố gắng thiết lập và hoàn thiện kế hoạch nhân sự lẫn chiến thuật theo từng bước chậm mà chắc.

Nói cách khác, thay vì thay đổi nhanh chóng, các HLV tạo điều kiện để ĐTQG thích nghi dần trên nền tảng hệ thống cũ. Những yếu tố hay nhân tố mới được nhìn thấy là kết quả tự nhiên của sự thay đổi HLV.

Cá nhân tôi cảm thấy có chút gì đó khá đặc biệt khi ông Troussier tạo ra nhiều cơ hội cho các cầu thủ trẻ, cơ động. Tất nhiên đó vẫn là quá trình thử nghiệm. Mọi HLV đều cần thử nghiệm đội hình.

Dù vậy, chúng ta cần tôn trọng mọi quyết định của ông ấy. Quan điểm của mọi người sẽ thay đổi theo kết quả Asian Cup 2023, thế nên chúng ta cần chờ đợi kết quả cuối cùng.

Một biến động nhân sự đáng chú ý khác là việc Filip Nguyễn vừa nhập tịch và được triệu tập. Ông đánh giá như thế nào về thủ môn này cũng như vấn đề sử dụng cầu thủ gốc Việt tại ĐTQG?

- Có được những thủ môn xuất sắc cạnh tranh vị trí với nhau là điều rất tích cực. Thủ môn rất quan trọng và đóng vai trò quyết định trong mọi trận đấu. Nếu các thủ môn có động lực tranh đua vị trí thì họ luôn phải thể hiện 100% khả năng.

Về vấn đề nhập tịch, thật tiếc bóng đá Hàn Quốc rất ít cầu thủ nhập tịch. Nguyên do là họ không được đánh giá cao so với cầu thủ trong nước. Điều kiện nhập tịch rất khắt khe và người hâm mộ không chấp nhận một cầu thủ không nói được tiếng Hàn và không có tinh thần dân tộc của người Hàn Quốc.

Tuy nhiên, lý do quan trọng nhất là chất lượng cầu thủ Hàn Quốc hiện nay rất cao, với số lượng lớn chơi bóng ở nước ngoài, kể cả những giải đấu hàng đầu châu Âu. Do đó việc nhập tịch trở nên không cần thiết.

Vậy ông nhận định như thế nào về cơ hội của thầy trò Troussier tại Asian Cup 2023?

- Asian Cup là giải bóng đá lớn nhất châu lục, trình độ vượt trội hoàn toàn các giải đấu ở Đông Nam Á. Bóng đá là môn thể thao chứng kiến điều bất ngờ thường xuyên xảy đến. Những kết quả gây sốc vẫn xuất hiện ở World Cup và khắp các giải đấu.

Do đó, đội tuyển Việt Nam và những đội bóng Đông Nam Á cũng có tiềm năng tạo nên bất ngờ tại Asian Cup. Nhưng cần nhấn mạnh rằng kết quả bất ngờ đạt được không thể chỉ dựa vào may mắn. May mắn chỉ đến dựa trên thực lực và sau khi nỗ lực hơn 100% khả năng.

Trong những trận đấu gần đây, đội tuyển Việt Nam đạt kết quả chưa tốt. Do đó nhiều người hâm mộ cảm thất thất vọng và hoài nghi. Cá nhân tôi kỳ vọng vào việc các cầu thủ Việt Nam có thể phát huy được tinh thần thi đấu mạnh mẽ và sự đoàn kết để đạt kết quả tốt.

Lịch sử đã hun đúc nên ý chí quật cường cho dân tộc Việt Nam để vượt qua nhiều thời điểm khó khăn và truyền lại tinh thần ấy cho thế hệ trẻ. Tinh thần sẽ mang đến ưu thế lớn cho tuyển Việt Nam, bởi lẽ bóng đá là môn thể thao tập thể, nơi đòi hỏi các cầu thủ phải đoàn kết và mạnh mẽ để tạo nên bất ngờ.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

