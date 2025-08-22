Quân đội Trung Quốc sắp sang Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành

Ngày 22/8, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia (Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức lễ khai trương Trung tâm Báo chí Triển lãm và Họp báo Trong nước và quốc tế về Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Thông tin tại buổi lễ Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết Bộ Quốc phòng đã mời quân đội 4 nước tham gia lễ diễu binh là Nga, Trung Quốc, Campuchia, Lào.

Các khối tham gia tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tối 21/8 trên Quảng trường Ba Đình (Ảnh: Nguyễn Hải).

Đến nay Nga, Lào, Campuchia đã cử lực lượng đến Việt Nam. Tối 21/8, đoàn của 3 nước này cũng đã tham gia tổng hợp luyện trên Quảng trường Ba Đình.

Theo dự kiến đoàn Trung Quốc sẽ sang Việt Nam vào cuối tháng để tham gia vào lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9.

Đánh giá về kết quả buổi tổng hợp luyện lần thứ nhất diễn ra tại Quảng trường Ba Đình tối 21/8, Thiếu tướng Tống Văn Thanh nhấn mạnh các lực lượng đã hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng với thái độ, tinh thần tốt.

Đặc biệt với sự ủng hộ của đông đảo người dân, các cơ quan báo chí lực lượng tham gia được tiếp thêm sức mạnh, sức khỏe tốt, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ vào sáng 2/9.

Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Hải).

Thiếu tướng Tống Văn Thanh cho biết thêm, vào 20h ngày 24/8, sơ duyệt cấp nhà nước vào 20h ngày 27/8, tổng duyệt cấp nhà nước lúc 6h30 ngày 30/8, lễ chính thức diễn ra lúc 6h30 ngày 2/9.

Bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, trong dịp lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) có 6 đoàn cấp cao quốc tế đến dự gồm: Cuba, Lào, Campuchia, Belarus, Nga, Trung Quốc.

Bên cạnh đó còn có 20 đoàn đại diện cho các chính Đảng và 8 đoàn Bộ Quốc phòng các nước tham dự.

Bộ Ngoại giao cũng mời một số phóng viên quốc tế quan tâm đến Việt Nam. Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị mời 100 đại biểu là bạn bè quốc tế ủng hộ Việt Nam trong 80 năm qua đến dự.

Theo bà Hằng, đây là lần đầu tiên có khối diễu hành dành cho kiều bào trong lễ diễu binh, diễu hành.

“Những ngày qua 50 kiều bào đã và đang tập luyện diễu hành. Mặc dù bà con về đây có thay đổi thời tiết, múi giờ nhưng được hòa chung không khí của người dân trong nước nên kiều bào quên hết mệt mỏi. Bà con cảm thấy đây là niềm vinh dự, tự hào, trách nhiệm của người Việt Nam sống xa Tổ quốc”, bà Lê Thị Thu Hằng nói.

Bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao (Ảnh: Nguyễn Hải).

Bà khẳng định, kiều bào là bộ phận không thể tách rời với lịch sử dân tộc.

Ngoài 50 kiều bào từ 18 quốc gia diễu hành, ban tổ chức còn mời những kiều bào có công ngồi dự lễ kỷ niệm 80 năm quốc khánh trên khán đài.

Theo bà, nhân dịp này Bộ Ngoại giao cũng tổ chức khóa tập huấn cho cán bộ hội đoàn trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, thông tin về tình hình trong nước và các kỹ năng để tạo sự gắn kết của bà con kiều bào với đất nước.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đánh giá, thành công của Cách mạng tháng Tám là nguồn cổ vũ mạnh mẽ với phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa.

"Từ một đất nước không có tên trên bản đồ thế giới, Việt Nam hiện có mối quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với tất cả các nước lớn trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, G7, G20… và điều này thể hiện được vị thế, vai trò của Việt Nam trên thế giới", bà Hằng nhấn mạnh.