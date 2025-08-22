Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội cao nhất 26,27
(Dân trí) - Theo công bố của Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, điểm chuẩn năm 2025 cao nhất rơi vào ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa với 26,27 điểm.
Tiếp theo là các ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử với 25,17. Ngành Robot và trí tuệ nhân tạo 24,30 điểm.
Cụ thể điểm chuẩn các ngành vào ĐH Công nghiệp Hà Nội như sau: