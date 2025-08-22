Hai ngành của ĐH ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội có điểm chuẩn tối đa 30/30

Xem điểm chuẩn đại học trên Báo Dân trí Báo Dân trí cập nhật sớm nhất điểm chuẩn các trường đại học nhằm giúp thí sinh, phụ huynh tra cứu thông tin một cách thuận lợi, chính xác. Bạn đọc có thể truy cập tại địa chỉ https://dantri.com.vn/event/diem-chuan-cac-truong-dai-hoc-nam-2025-6913.htm hoặc https://dantri.com.vn/giao-duc.htm Thông tin sẽ được cập nhật liên tục.

Ngành cao thứ nhì là Sư phạm tiếng Nhật với 28.10 điểm. Trong khi đó ngành thấp nhất là Kinh tế - Tài chính 15.6 điểm.

Các ngành còn lại của trường này có điểm chuẩn trung bình trên 21- 27.81 điểm.

Điểm chuẩn chi tiết của Trường ĐH Ngoại ngữ như sau:

Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội năm nay có đến 42 tổ hợp xét tuyển.

5 phương thức tuyển sinh của Trường ĐH Ngoại ngữ năm 2025 gồm:

Phương thức 1 - xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nếu năm ngoái, ở phương thức 2 - xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, nhà trường sử dụng 11 tổ hợp, năm nay có đến 42 tổ hợp xét tuyển.

Với thang điểm xét tuyển, trường nhân hệ số 2 môn ngoại ngữ, sau đó quy về thang điểm 30 và cộng điểm ưu tiên theo quy định.

Phương thức 3 - xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ với kết quả thi tốt nghiệp THPT. Chứng chỉ này được quy đổi sang thang điểm 10 kết hợp với 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển của nhà trường.

Tương tự, điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ tính hệ số 2, sau đó quy về thang điểm 30 và cộng điểm ưu tiên theo quy định.

Phương thức 4 - xét kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Phương thức 5 - xét chứng chỉ kết hợp học bạ với học sinh THPT thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc học sinh hệ chuyên/lớp chuyên của các trường THPT chuyên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có kết quả học tập cả 3 năm cấp THPT được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại giỏi trở lên).