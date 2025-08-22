Các tay golf hàng đầu bước vào giải đấu tổng kết mùa giải Tour Championship

Chỉ có 30 golfer đủ điều kiện tham dự Tour Championship 2025. Gương mặt đáng chú ý nhất trong số này là số một thế giới, đương kim vô địch Olympic Scottie Scheffler (Mỹ).

Số một thế giới Scottie Scheffler là ứng cử viên số một cho ngôi vô địch mùa giải (Ảnh: Getty).

Scottie Scheffler hiện đang có phong độ rất tốt. Tay golf số một thế giới vô địch giải đấu ngay trước Tour Championship là BMW Championship. Thế nên, Scottie Scheffler là ứng cử viên vô địch số một tại giải đấu này.

Đối thủ đáng ngại nhất của Scottie Scheffler là số hai thế giới Rory McIlroy (Bắc Ireland). Đây là golfer có lối đánh bùng nổ, có thể tạo nên những điều khác thường trong những ngày thăng hoa.

Chưa hết, những tay golf mạnh góp mặt tại giải năm nay còn có các cựu số hai thế giới Collin Morikawa (Mỹ), Viktor Hovland (Na Uy), nhân vật từng hai lần giành huy chương đồng (HCĐ) Olympic Hideki Matsuyama (Nhật Bản).

Ngoài ra, cựu số một thế giới Justin Thomas (Mỹ), cựu vô địch FedEx Cup play-off Patrick Cantlay (Mỹ)…

Các golfer sẽ thi đấu trên sân East Lake Golf Course, tại Atlanta (bang Georgia, Mỹ). Tổng giá trị giải thưởng của Tour Championship 2025 lên đến 40 triệu USD (hơn 1.057 tỷ đồng).