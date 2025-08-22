Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cao nhất 29,57

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM vừa công bố điểm chuẩn năm 2025. Điểm chuẩn cao nhất là ngành Sư phạm tiếng Anh với 29,57 điểm, thấp nhất là 21,1 điểm ở ngành Kỹ nghệ gỗ và nội thất.

Bên cạnh đó, chương trình đào tạo Kỹ thuật Thiết kế vi mạch (thuộc CNKT Điện tử - viễn thông) có điểm chuẩn rất cao (28,65 điểm), với 100% thí sinh trúng tuyển có điểm thi THPT môn toán từ 8 điểm trở lên.

Điểm chuẩn cụ thể vào từng ngành của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM như sau: