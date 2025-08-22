Điểm chuẩn các trường đại học năm 2025
Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cao nhất 29,57

Hoài Nam
(Dân trí) - Trung bình điểm trúng tuyển của thí sinh vào trường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM năm 2025 là 26,16 điểm.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM vừa công bố điểm chuẩn năm 2025. Điểm chuẩn cao nhất là ngành Sư phạm tiếng Anh với 29,57 điểm, thấp nhất là 21,1 điểm ở ngành Kỹ nghệ gỗ và nội thất.

Bên cạnh đó, chương trình đào tạo Kỹ thuật Thiết kế vi mạch (thuộc CNKT Điện tử - viễn thông) có điểm chuẩn rất cao (28,65 điểm), với 100% thí sinh trúng tuyển có điểm thi THPT môn toán từ 8 điểm trở lên.

Điểm chuẩn cụ thể vào từng ngành của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM như sau: 

