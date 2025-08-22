AI của Trung Quốc sắp về Việt Nam: Làm TVC nhanh 10 lần, tiết kiệm 80%

“Tập đoàn KIDO sắp kết hợp với một Hiệp hội về công nghệ bên Chiết Giang, Trung Quốc. Theo đó, chúng tôi sẽ đưa kỹ xảo về Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất các TVC quảng cáo với thời gian tiết kiệm gấp 10 lần, giảm đến 70% chi phí so với hiện nay”, thông tin đáng chú ý được ông Trần Lệ Nguyên – đại diện Tập đoàn KIDO - chia sẻ tại Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2025 chiều ngày 22/8, tại TPHCM.

Ông Nguyên cho biết, Chiết Giang đang dẫn đầu về công nghệ kỹ xảo tại Trung Quốc, là thủ phủ của loạt công nghệ gây chú ý trên thế giới như robot tự động, máy bay không người lái... Hàng Châu - thủ phủ tỉnh Chiết Giang - đã thu hút sự chú ý của toàn cầu vào đầu năm 2025 với tư cách trung tâm công nghệ dẫn đầu Trung Quốc, nhờ sự nổi lên của các start up địa phương, đặc biệt là DeepSeek.

Ngoài ra, 5 start up tiềm năng khác cũng đặt tại khu vực này bao gồm hãng robotic Unitree, DeepRobotics. xưởng game Game Science, công ty giao diện máy não BrainCo, nhà phát triển phần mềm thiết kế nội thất 3D Manycore.

Theo SCMP, các trường đại học Hàng Châu đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng nhân tài công nghệ. Ba trong số “lục tiểu long” do cựu sinh viên Đại học Chiết Giang sáng lập, gồm Liang Wenfeng của DeepSeek, Huang Xiaohuang và Chen Hang của Manycore, Li Chao và Zhu Qiuguo của Deep Robotics.

Tính đến tháng 9/2024, Đại học Chiết Giang là cái nôi của 102 lãnh đạo trong các start up Trung Quốc, chỉ xếp sau Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh, Đại học Giao thông Thượng Hải, theo Itjuzi. Năm 2024, các ngành công nghiệp kinh tế số nòng cốt của Hàng Châu đóng góp 630,5 tỷ nhân dân tệ, tăng 7,1% so với năm 2023, chiếm gần 1/3 GDP thành phố.

Gần đây, Hàng Châu giới còn thiệu kế hoạch phát triển các ngành công nghiệp tương lai giai đoạn 2025-2026, ưu tiên AI, kinh tế tầm thấp, robot hình người, sinh học tổng hợp.

Hàng Châu là quê hương của "gã khổng lồ" thương mại điện tử Alibaba và startup AI DeepSeek. (Ảnh: Shutterstock).

Ông Nguyên hé lộ cơ duyên KIDO có được hợp tác này là xuất phát từ chương trình xúc tiến thương mại hai nước của Bộ Công Thương tổ chức.

Tại đây, tập đoàn này cùng các doanh nghiệp đã có chuyến tham quan thủ phủ công nghệ, được gặp trực tiếp hiệp hội về công nghệ của Trung Quốc. Nhận thấy nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang có nhu cầu về việc ứng dụng AI vào quảng cáo, đặc biệt các TVC đầu tư công phu, tập đoàn đã đặt hợp tác để có thể chuyển giao công nghệ này về Việt Nam.

“Chúng tôi phải làm việc và nhận được sự chấp thuận của Chính phủ Trung Quốc để chuyển giao công nghệ này. Đây là công nghệ kỹ xảo tiên tiến nhất, Trung Quốc đã chuyển giao cho Mỹ để triển khai vào loạt các phim bom tấn, TVC quảng cáo thương mại”, ông Nguyên nói.

Về hình thức chuyển giao, ông chia sẻ về sản xuất hiện tại vẫn đặt bên Trung Quốc. Còn tại Việt Nam, 2 bên dự kiến thành lập Công ty AIRO - là liên doanh giữa KIDO và đối tác Trung Quốc. AIRO sẽ do KIDO nắm quyền chi phối với 51% vốn, do đích thân ông Trần Lệ Nguyên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị với sự vận hành giữa 2 “team” Việt Nam và Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, Tập đoàn AIRO đã thành lập nhà máy sản xuất AI, mang đến những giải pháp tổng thể về thương hiệu và thương mại. Pháp nhân tại Việt Nam sẽ làm chính nhiệm vụ kết nối thương mại, tức tiếp nhận đơn hàng từ các doanh nghiệp, sau đó đưa sang nhà sản xuất Trung Quốc sản xuất và trả sản phẩm về.

“Việc sử dụng AI trong TVC sẽ giúp tiết kiệm chi phí sản xuất lẫn thời gian sản xuất. Ví dụ, 1 TVC quảng bá sản phẩm thường được sản xuất 6-8 tuần thì AIRO sẽ trong 10 ngày. Chi phí thông thường vào khoảng 50.000-70.000 USD, tương đương cả tỷ đồng thì AIRO chỉ mất khoảng 10.000 USD, tiết kiệm 80%”, ông Nguyên ước tính.

Về phía đối tác Trung Quốc, đại diện cho biết sở dĩ đồng ý chuyển giao công nghệ cho KIDO bởi nhận thấy Việt Nam là thị trường tiềm năng. Hiện quy mô thị trường TVC quảng cáo của Trung Quốc có giá trị lên đến hàng tỷ đôla Mỹ, và dư địa ở Việt Nam còn rất lớn. Thậm chí, đối tác Trung Quốc còn tham vọng thông qua Việt Nam để có thể xuất khẩu công nghệ kỹ xảo đi các thị trường toàn cầu.

Khi được hỏi về tính khả thi của dự án, đại diện cho biết không tự nhiên mà ngỏ ý hợp tác với đối tác. Trước đó, thông qua khảo sát các doanh nghiệp trong Hội Doanh nhân trẻ TPHCM, Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM (HUBA), KIDO nhận thấy nhu cầu lớn đang hiện hữu. Và thực tế, rất nhiều bên đã ngỏ lời hợp tác với KIDO trong dự án lần này, từ doanh nghiệp đến các nhà đài, người nổi tiếng….

Thử thách đặt ra là tại sao một thị trường màu mỡ của Việt Nam lại do Trung Quốc khai thác? Ông Nguyên cho biết bên Trung Quốc vẫn đang đào tạo cho “team” Việt Nam về công nghệ, giải pháp để có thể tư vấn sản xuất cho khách hàng. Trong tương lai, hai bên vẫn có kế hoạch đưa sản xuất về Việt Nam.