Trót dại cặp bồ, vợ của nhân tình nói một câu khiến tôi liên tục xin lỗi

Năm 24 tuổi, tôi từng mắc một sai lầm lớn đó là yêu một người đàn ông có vợ. Tôi không biết anh ấy đối với tôi chỉ là chút tham lam của đàn ông hay là có rung động như anh ấy nói? Với riêng tôi, đó là một tình yêu thật lòng, không vì tiền bạc hay bất cứ nguyên nhân nào khác.

Ngay từ lần đầu gặp gỡ, nói chuyện, trái tim tôi đã lập tức xao động vì vẻ lịch thiệp, đàng hoàng của anh. Sau này, tôi mới nhận ra, một người đàn ông đàng hoàng đúng nghĩa thì sẽ không ngoại tình.

Lúc ấy, tôi còn trẻ, chưa va vấp nhiều, cũng chưa có kinh nghiệm nhìn người. Tôi chỉ biết yêu thôi và tìm đủ lý do để biện minh cho thứ tình cảm sai trái ấy. Tôi cũng không hình dung đến việc nếu mọi việc bị vỡ lở thì sẽ như thế nào.

Dù đã đăng ký kết hôn, chồng vẫn muốn giấu vợ trong bóng tối như thời còn vụng trộm ngoại tình (Ảnh minh họa: Sohu).

Nhưng như mọi người vẫn thường nói: “Muốn người khác không biết trừ khi mình không làm”. Một ngày, vợ anh đến tìm tôi, gọi rõ tên tôi, giới thiệu là vợ anh ấy.

Tay chân tôi run rẩy, mặt tái dại vì bất ngờ và sợ hãi. Nhưng chị không đánh, không chửi như những vụ đánh ghen tôi từng nghe kể hay thấy trên mạng xã hội.

Chị ngồi đối diện tôi, nhìn thật lâu rồi hỏi: “Em có yêu chồng chị thật lòng không? Chồng chị có hứa hẹn sẽ bỏ vợ con để lấy em không?”. “Không, chị”, môi tôi run run đáp, hai bàn tay thừa thãi xoắn vào nhau.

Chị lại thở dài: “Thật ra, chị chỉ muốn gặp em, nhìn em để biết rõ anh ấy vì một người như thế nào mà phản bội chị. Chị không hận em. Em có thể làm điều sai với chị nhưng anh ấy thì đáng ra không nên, không đáng được tha thứ”.

Tôi không nhớ mình đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần từ “xin lỗi”. Chỉ nhớ thời khắc chị đứng dậy quay lưng đi, bóng chị gầy trong ánh chiều bất giác khiến lòng tôi chùng lại. Tôi đã nhắn tin cho anh ấy. Đó là tin nhắn cuối cùng, cũng là lời chia tay.

Sau này, có một lần tình cờ gặp lại anh. Anh nói, họ đã trải qua một thời gian dài khó khăn nhưng may mắn, sóng gió đã qua rồi. Anh cũng xin lỗi vì đã kéo tôi vào mối quan hệ không có tương lai, cùng lúc làm tổn thương hai người phụ nữ.

Sau này, khi gặp người muốn cưới tôi làm vợ, tôi đã không giấu giếm chuyện này. Tôi muốn thành thật với anh, thành thật với cả lòng mình khi cả hai còn có quyền lựa chọn. Tôi sợ nếu cố tình giấu giếm, lỡ may một ngày nào đó mọi chuyện bị phơi bày, kết cục sẽ không còn tốt đẹp.

Chồng tôi đã đón nhận chuyện đó như một phần quá khứ của tôi. Anh còn đùa rằng, lỗi tại anh, tại anh đến muộn nên tôi mới dại khờ rơi vào bẫy tình của gã đàn ông khác. Dù biết tuổi trẻ khó tránh những sai lầm, mỗi khi nhớ chuyện này, tôi vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Hôm nay, tôi đọc câu chuyện của một bạn gái qua bài tâm sự “Vì lý do này, chồng nổi giận khi thấy tôi đăng ảnh cưới lên mạng”. Người đàn ông bị vợ bỏ vì ngoại tình.

Sau khi ly hôn, anh ta liền kết hôn với nhân tình vì cô ấy có thai. Nhưng vì mới ly hôn, không muốn chuyện mình tái hôn trở thành chủ đề bàn tán nên hai người chỉ đăng ký kết hôn, không làm đám cưới.

Khi thấy vợ mình đăng ảnh cưới lên trang cá nhân, anh tức giận yêu cầu gỡ xuống. Anh không muốn vợ cũ nhìn thấy ảnh cưới của mình và vợ mới sẽ bị tổn thương.

Bạn gái ạ, tôi đã tự đặt mình vào vị trí của bạn, giống như quay lại thời điểm tôi từng trải qua. Có thể nhận thấy một điều, người đàn ông ấy không yêu bạn như bạn đã yêu anh ấy.

Ngay từ đầu, ngay cả khi tán tỉnh bạn, anh ta đã không hề giấu giếm việc anh ta vẫn yêu vợ. Có nghĩa là anh ta không có động cơ để ngoại tình như nhiều kẻ khác vẫn hay nói là do bản thân không hạnh phúc. Anh ta đơn giản chỉ là không kiềm chế được sự tham lam và ích kỷ của bản thân.

Khi bị vợ phát hiện, anh ta đã lập tức dừng lại mà không do dự. Không cần biết anh ta từng đối xử với bạn tốt thế nào, nói những lời đường mật ra sao nhưng khi buộc phải lựa chọn, bạn là phương án anh ta loại trừ, không cần cân nhắc.

Sau khi không được vợ tha thứ, anh ta lại tiếp tục tìm đến bạn, ngã vào lòng bạn để bạn xoa dịu, vỗ về nỗi đau của anh ta. Và bạn, sau một lần yêu, sau một lần bị chối bỏ vẫn lại như con thiêu thân lao vào đám lửa.

Tôi cũng nghĩ giống bạn, rằng anh ta đồng ý kết hôn chỉ vì bạn đang mang thai. Trái tim anh ta vẫn đau đáu về cuộc hôn nhân đã vỡ.

Chỉ là đăng một tấm ảnh cưới, anh ta đã tức giận như vậy, đã nặng lời với bạn như vậy, chứng tỏ anh ta không hề quan tâm đến cảm xúc của bạn. Lấy một người đàn ông mà tâm không đặt ở mình, cuộc đời bạn sẽ chìm trong bất hạnh.

Dù anh ta và vợ đã ly hôn, dù hai người sắp thành vợ chồng, anh ta vẫn muốn giấu bạn trong bóng tối giống như trước đây. Nếu bạn không thể chấp nhận chuyện này, có nghĩa là bạn đã có câu trả lời rõ nhất cho chính mình rồi đấy.

Ngay từ đầu, bạn yêu anh ta là sai. Nếu mở bài đã sai thì kết bài cũng khó đúng. Nếu tôi ở vị trí của bạn, tôi nghĩ mình sẽ dừng lại. Chúng ta chỉ nên sai lầm một lần, đau khổ một lần với một người đàn ông mà thôi.