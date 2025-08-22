Điểm chuẩn các trường đại học năm 2025
Fica Fica DTiNews DTiNews
Xu hướng
  1. Dòng sự kiện:
  2. Điểm chuẩn các trường đại học năm 2025
  3. Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH 2025

Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2025 cao nhất 26,5

Huyên Nguyễn
Huyên Nguyễn

(Dân trí) - Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2025 cao nhất 26,5 điểm ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn của Trường Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2025 có biến động theo chiều hướng tăng.

Khoảng 50% mã ngành xét tuyển vào trường tăng so với năm ngoái.

Điểm chuẩn ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất 26,5 điểm vào ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, tự động hóa.

Một số ngành ghi nhận mức tăng đáng kể như: Các ngành thuộc nhóm công nghệ - kỹ thuật như cơ điện tử, điện - điện tử, tự động hóa, marketing, dược học…

Mức điểm chi tiết như sau:

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TPHCM.docx

Xem điểm chuẩn đại học trên Báo Dân trí

Báo Dân trí cập nhật sớm nhất điểm chuẩn các trường đại học nhằm giúp thí sinh, phụ huynh tra cứu thông tin một cách thuận lợi, chính xác.

Bạn đọc có thể truy cập tại địa chỉ  https://dantri.com.vn/event/diem-chuan-cac-truong-dai-hoc-nam-2025-6913.htm hoặc https://dantri.com.vn/giao-duc.htm

Thông tin sẽ được cập nhật liên tục.

Dòng sự kiện: Điểm chuẩn các trường đại học năm 2025