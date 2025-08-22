Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2025 cao nhất 26,5

Điểm chuẩn của Trường Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2025 có biến động theo chiều hướng tăng.

Khoảng 50% mã ngành xét tuyển vào trường tăng so với năm ngoái.

Điểm chuẩn ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất 26,5 điểm vào ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, tự động hóa.

Một số ngành ghi nhận mức tăng đáng kể như: Các ngành thuộc nhóm công nghệ - kỹ thuật như cơ điện tử, điện - điện tử, tự động hóa, marketing, dược học…

Mức điểm chi tiết như sau: