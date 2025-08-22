Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2025 cao nhất 26,5
(Dân trí) - Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2025 cao nhất 26,5 điểm ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
Điểm chuẩn của Trường Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2025 có biến động theo chiều hướng tăng.
Khoảng 50% mã ngành xét tuyển vào trường tăng so với năm ngoái.
Điểm chuẩn ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất 26,5 điểm vào ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, tự động hóa.
Một số ngành ghi nhận mức tăng đáng kể như: Các ngành thuộc nhóm công nghệ - kỹ thuật như cơ điện tử, điện - điện tử, tự động hóa, marketing, dược học…
Mức điểm chi tiết như sau:
Xem điểm chuẩn đại học trên Báo Dân trí
Báo Dân trí cập nhật sớm nhất điểm chuẩn các trường đại học nhằm giúp thí sinh, phụ huynh tra cứu thông tin một cách thuận lợi, chính xác.
Bạn đọc có thể truy cập tại địa chỉ https://dantri.com.vn/event/diem-chuan-cac-truong-dai-hoc-nam-2025-6913.htm hoặc https://dantri.com.vn/giao-duc.htm
Thông tin sẽ được cập nhật liên tục.