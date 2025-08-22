Xem điểm chuẩn đại học trên Báo Dân trí Báo Dân trí cập nhật sớm nhất điểm chuẩn các trường đại học nhằm giúp thí sinh, phụ huynh tra cứu thông tin một cách thuận lợi, chính xác. Bạn đọc có thể truy cập tại địa chỉ https://dantri.com.vn/event/diem-chuan-cac-truong-dai-hoc-nam-2025-6913.htm hoặc https://dantri.com.vn/giao-duc.htm Thông tin sẽ được cập nhật liên tục.

Chi tiết điểm chuẩn Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội) như sau:

Năm 2025, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 28 ngành ở bậc đại học. Nhà trường áp dụng 3 phương thức xét tuyển, bao gồm: Tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, xét kết quả thi đánh giá năng lực HSA và xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025.

Thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặc cấp tỉnh, thí sinh có điểm thi SAT… được cộng điểm khuyến khích.

Thí sinh có chứng chỉ quốc tế về ngoại ngữ được quy đổi sang điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển có môn ngoại ngữ.

Điểm chuẩn của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm ngoái là 22,95-29,1, cao nhất là ngành Quan hệ công chúng ở tổ hợp C00.

Sau yêu cầu rà soát tổ hợp xét tuyển để đảm bảo quyền lợi thí sinh từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường ĐHKHXH&NV (ĐH Quốc gia Hà Nội) “quay xe” thêm tổ hợp khối C văn, sử, địa.

Cụ thể, nhà trường bổ sung tổ hợp C00 cho 17 ngành đào tạo của nhà trường, bao gồm: Báo chí, Công tác xã hội, Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúng, Đông phương học, Hàn Quốc học, Khoa học Quản lý, Quan hệ công chúng, Quản lý Thông tin, Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị Văn phòng, Quốc tế học, Tâm lý học, Thông tin – Thư viện, Văn hóa học, Việt Nam học, Xã hội học.