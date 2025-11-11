Sân Mỹ Đình cải tạo, chuẩn bị trồng cỏ mới như Old Trafford

Tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đã trở thành vấn đề tồn tại dai dẳng, được dư luận quan tâm trong thời gian dài.

Đỉnh điểm của sự xuống cấp này là việc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) buộc phải đưa ra quyết định không thể tổ chức các trận sân nhà của Đội tuyển Việt Nam tại chính "chảo lửa" Mỹ Đình kể từ sau AFF Cup 2024.

Đợt cải tạo toàn diện đang diễn ra là lần nâng cấp lớn nhất của sân kể từ sau SEA Games 31. Quá trình thi công dự kiến kéo dài hơn 3 tháng. Trong suốt thời gian này, SVĐ Mỹ Đình sẽ tạm ngưng mọi hoạt động thể thao, giải trí và biểu diễn.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, mặt sân sẽ được đào sâu từ 40-50cm để làm lại hệ thống thoát nước nhằm giải quyết tình trạng ngập úng, cùng với đó hệ thống tưới cỏ cũng được nâng cấp để sân Mỹ Đình có thể trở lại với diện mạo và chất lượng tốt nhất.

Công trường cải tạo tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đang diễn ra khẩn trương vào sáng 11/11. Toàn bộ lớp cỏ cũ tại sân đã được bóc dỡ, đồng thời cốt nền sân đang được xử lý sâu và kỹ lưỡng nhằm chuẩn bị cho việc trồng lớp cỏ mới chất lượng cao.

Trong lần cải tạo này, mặt sân Mỹ Đình sẽ được làm thành 7 lớp. Đây là một phần của quy trình thay thế và trồng mới mặt sân, bao gồm việc chuẩn bị lớp nền và lớp cỏ mới với tên Zeon Zoysia, giống cỏ được trồng ở các sân nổi tiếng như Old Trafford hay Anfield ở Ngoại hạng Anh. Dự kiến đến tháng 2/2026, sân Mỹ Đình mới có thể bắt đầu trồng cỏ.

Các phương tiện cơ giới đang gấp rút hoàn thiện phần nền đất trên cốt nền cũ. Sân Mỹ Đình được đầu tư cải tạo toàn diện với tổng chi phí khoảng 10 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước.

Số tiền này sẽ được phân bổ thành hai đợt: đợt đầu tiên 8 tỷ đồng sẽ được sử dụng để cải tạo cốt nền sân, bao gồm việc đào sâu và làm mới toàn bộ nền sân dự kiến hoàn thành cuối năm nay. Đợt thứ hai, với số tiền 2 tỷ đồng, sẽ được dành riêng cho việc trải thảm cỏ mới.

Các đường ống của hệ thống thoát nước được vận chuyển vào phía bên trong SVĐ Mỹ Đình để chuẩn bị lắp đặt.

Hàng ghế dành cho Ban Huấn luyện đang được sắp xếp ngay ngắn, chờ đợi để lắp đặt vào mặt sân mới hoàn thiện.

Việc cải tạo toàn diện lần này đang mang đến kỳ vọng lớn về một diện mạo hoàn toàn mới cho sân vận động Quốc gia Mỹ Đình - biểu tượng của thể thao Việt Nam.

Dự án không chỉ nhằm mục đích khắc phục sự xuống cấp mà còn là bước đi chiến lược, định hướng sân Mỹ Đình trở lại vị thế xứng tầm, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật để đăng cai và tổ chức thành công các sự kiện thể thao quốc tế lớn trong tương lai.